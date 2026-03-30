La rápida intervención de los funcionarios permitió localizar a los reclusos del departamento de régimen cerrado pocos minutos después de activar el protocolo de seguridad.

Los sistemas de seguridad y la vigilancia presencial del Centro Penitenciario Brians 2 han logrado abortar esta madrugada un intento de fuga protagonizado por dos internos. Según ha informado la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática, los reclusos pertenecían al Departamento Especial de Régimen Cerrado (DERT), donde se encuentran los presos que requieren medidas de vigilancia más estrictas.

Intervención «inmediata y coordinada»

El intento de huida fue detectado de manera instantánea por el personal penitenciario durante la madrugada del 29 de marzo. La activación de los protocolos de seguridad permitió una respuesta rápida que culminó con la localización de ambos internos en apenas unos minutos, evitando que lograran traspasar el perímetro del centro.

Tras ser interceptados, los dos hombres fueron retenidos y trasladados de nuevo a las celdas del DERT bajo estrictas medidas de seguridad. La Generalitat ha confirmado que, como medida preventiva habitual en estos casos, ya se ha autorizado el traslado de los internos a otros centros penitenciarios del territorio catalán.

Sin incidentes graves

Desde la Conselleria se ha destacado que la operación se desarrolló sin que se produjeran heridos ni incidentes de gravedad entre el personal o el resto de la población reclusa, permitiendo recuperar la normalidad en el centro con celeridad.