El presidente busca exhibir unidad con la sociedad civil y fortalecer las alianzas territoriales en un momento clave de la legislatura.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elegido Barcelona como escenario para un encuentro de alto voltaje político. Según adelanta El País este 30 de marzo de 2026, el jefe del Ejecutivo reunirá en la capital catalana a los líderes de las principales organizaciones progresistas del país, en un movimiento que busca reactivar la agenda social y consolidar el apoyo de la sociedad civil organizada.

Un foro para la «España que avanza»

La cita no es casual ni en el fondo ni en la forma. El encuentro pretende aglutinar a sindicatos, colectivos ecologistas, plataformas feministas y entidades de defensa de los derechos civiles. El objetivo de Sánchez es triple:

Reforzar el bloque de investidura: Escuchar de primera mano las demandas de los colectivos que sustentan su base electoral. Impulso legislativo: Sentar las bases de los acuerdos necesarios para sacar adelante los proyectos de ley pendientes en el Congreso antes del fin del periodo de sesiones. Cataluña como eje: Reafirmar la normalidad institucional en Cataluña y el papel central de Barcelona en la política nacional.

El contexto: Estabilidad y diálogo

Este cónclave llega en un momento de intensa actividad para el Gobierno, marcado por la reciente gestión de crisis internacionales y la firma de acuerdos históricos (como el de las indemnizaciones con la Iglesia). Al reunir a estas organizaciones en Barcelona, Sánchez envía un mensaje de estabilidad y transversalidad, tratando de alejar el foco de las tensiones parlamentarias diarias para centrarlo en las «políticas de las cosas», como suele definir su gabinete a las medidas de corte social.

Fuentes de Moncloa apuntan que la reunión servirá también para coordinar la respuesta ante el avance de los discursos de extrema derecha en Europa, estableciendo un «muro de contención» desde el progresismo español.