Se informa que hoy, domingo 21 de junio de 2026, se celebra el sorteo de El Gordo de la Primitiva organizado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). En el momento de publicación de este aviso pre‑sorteo todavía no se han hecho públicos los números ganadores ni la distribución de premios. La extracción está prevista a las 12:30 y la información oficial será difundida por el operador competente tras la culminación del procedimiento de comprobación y validación.

Posteriormente a la realización del sorteo se podrá comprobar de forma pública y oficial la combinación ganadora, así como la asignación a las distintas categorías de premio. Se señala que, en este sorteo, la mecánica incluye una combinación formada por cinco números más un número clave, y que están previstas ocho categorías de premio. En su momento serán difundidos los resultados completos, incluyendo la relación de números acertantes en cada categoría y la cuantía correspondiente conforme a lo que determine el procedimiento oficial.

Combinación ganadora: comprobación de los cinco números extraídos.

Número clave: comprobación del dígito asociado a la combinación.

Asignación a las ocho categorías de premio: verificación de ganadores y posibles cuotas.

Publicación oficial: comunicación de cualquier circunstancia relevante relativa a reintegros o incidencias, si procede.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se informa que la mecánica aplicable al presente sorteo se articula mediante una combinación principal compuesta por cinco números y un número clave adicional, conforme a la normativa reguladora vigente para este juego. Se indica que, en el ámbito de las modalidades admitidas, existirá distribución de premios en ocho categorías, cuya determinación será realizada por el órgano gestor según el procedimiento establecido. Las reglas específicas de participación, condiciones de validez de las apuestas y criterios de reparto se contemplan en la normativa y en las bases del juego publicadas por el operador.

Horario y seguimiento oficial

La extracción será llevada a cabo a las 12:30. El seguimiento oficial del sorteo será realizado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y por los canales habilitados por el propio operador. La publicación de los resultados será efectuada por SELAE en su plataforma institucional y en los puntos de venta autorizados. Para seguimiento y consulta de los resultados se remite al canal oficial: https://www.loteriasyapuestas.es/es/gordo-primitiva.

Verificación de los premios

Una vez escrutado el sorteo, los premios deberán ser verificados conforme a los procedimientos oficiales de control y validación establecidos por el operador. La comprobación de billetes o boletos se realizará en los centros autorizados, y la percepción de premios estará condicionada al cumplimiento de los requisitos documentales y formales que resulten aplicables. Se recomienda que cualquier consulta sobre reintegros, dudas sobre cotejos o incidencias sea dirigida a los canales oficiales del operador para su resolución administrativa.

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).