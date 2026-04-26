Domingo 26 de abril de 2026: el servicio de ferries en el Estrecho mantiene una oferta amplia entre Ceuta y Algeciras, con salidas operadas por Baleària, FRS DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea. Las travesías programadas oscilan entre 60 minutos (Fast Ferry) y 90 minutos (Ferry), según el buque.

Consulta a continuación los horarios de la jornada por sentido, para planificar tu desplazamiento con tiempo y evitar esperas en el puerto.

Ruta Ceuta – Algeciras

Estas son las salidas de hoy desde Ceuta hacia Algeciras, con la última salida a las 21:00.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min

Ruta Algeciras – Ceuta

Estas son las salidas de hoy desde Algeciras hacia Ceuta, con la última salida a las 21:30.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Para embarcar con normalidad, se recomienda presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación y comprobar el horario con la compañía correspondiente antes de desplazarte.

Además, conviene revisar las condiciones meteorológicas en el Estrecho y preparar la documentación de viaje con antelación para agilizar el proceso.