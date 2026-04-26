El CA Osasuna recibe al Sevilla FC este domingo 26 de abril de 2026, a partir de las 18:30 horas, en el Estadio El Sadar, en partido correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports. El duelo llega en plena recta final del campeonato, con dos equipos que buscan sumar puntos importantes para cerrar la temporada con buenas sensaciones.

El Osasuna – Sevilla podrá verse gratis y en abierto en España a través de Teledeporte, RTVE Play y la app de DAZN. Además, también estará disponible en DAZN LaLiga, en el dial 55 de Movistar Plus+ y en el dial 113 de Orange.

El conjunto rojillo afronta el encuentro con el respaldo de El Sadar, donde intentará imponer su intensidad habitual ante un Sevilla que necesita competir con solidez fuera de casa. El equipo andaluz buscará un resultado positivo en Pamplona para ganar confianza en el tramo decisivo de LaLiga.

Horario y dónde ver el Osasuna – Sevilla

Partido: CA Osasuna – Sevilla FC

Competición: LaLiga EA Sports, jornada 32

Fecha: domingo 26 de abril de 2026

Hora: 18:30 horas, horario peninsular español

Estadio: El Sadar, Pamplona

Dónde ver gratis: Teledeporte, RTVE Play y app de DAZN

También disponible: DAZN LaLiga

Canales: Movistar Plus+ dial 55 / Orange dial 113

El Osasuna – Sevilla promete ser uno de los duelos más interesantes del domingo en LaLiga EA Sports. Los navarros buscarán hacerse fuertes ante su afición, mientras que el Sevilla intentará dar un golpe fuera de casa en una salida siempre exigente.