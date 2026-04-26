El Gran Premio de España de Moto2 se disputa este domingo 26 de abril de 2026, a partir de las 12:15 horas, en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, dentro de una de las citas más esperadas del Mundial de Motociclismo. La carrera de la categoría intermedia llega después de la prueba de Moto3 y antes de la carrera principal de MotoGP.

La carrera de Moto2 en el GP de España podrá verse en directo en España a través de Movistar Plus+, en el canal DAZN MotoGP. La programación de Movistar Plus+ marca el inicio de la emisión de la Carrera Moto2 a las 12:00 horas, con la previa antes del arranque de la prueba.

Jerez vuelve a ser el gran punto de encuentro del motociclismo español durante el fin de semana. La carrera de Moto2 promete emoción, adelantamientos y mucha igualdad en un circuito donde la gestión de los neumáticos y el ritmo en grupo pueden ser decisivos.

Horario y dónde ver el GP de España de Moto2

Carrera: GP de España de Moto2

Fecha: domingo 26 de abril de 2026

Hora: 12:15 horas, horario peninsular español

Circuito: Circuito de Jerez-Ángel Nieto

Dónde ver por TV: Movistar Plus+ / DAZN MotoGP

Inicio de la emisión: 12:00 horas

El GP de España de Moto2 será una de las grandes citas del domingo en Jerez, con los pilotos de la categoría intermedia buscando una victoria de prestigio ante una afición que siempre responde en uno de los trazados más especiales del calendario.