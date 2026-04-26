El Baskonia y el Barça Basket se enfrentan este domingo 26 de abril de 2026, a partir de las 12:15 horas, en el Fernando Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz, en un partido correspondiente a la jornada 28 de la Liga Endesa. El duelo promete máxima intensidad entre dos de los grandes equipos del baloncesto español.

El Baskonia – Barcelona podrá verse en directo en España a través de DAZN y también en DAZN Baloncesto 2 dentro de la programación de Movistar Plus+. La emisión en este canal está prevista desde las 12:06 horas, minutos antes del inicio del encuentro.

El conjunto vitoriano afronta la cita con el objetivo de hacerse fuerte en el Buesa Arena ante uno de los rivales más exigentes de la competición. El Baskonia llega a este tramo de temporada con la confianza reforzada después de conquistar la Copa del Rey ACB 2026, un título que confirma su capacidad para competir contra cualquiera.

El Barcelona, por su parte, visita Vitoria con la necesidad de sumar en una salida siempre complicada. El equipo azulgrana buscará imponer su ritmo y llevarse una victoria importante en la recta final de la fase regular de la Liga Endesa.

Horario y dónde ver el Baskonia – Barcelona

Partido: Baskonia – Barça Basket

Competición: Liga Endesa, jornada 28

Fecha: domingo 26 de abril de 2026

Hora: 12:15 horas, horario peninsular español

Pabellón: Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz

Dónde ver por TV y online: DAZN

Canal en Movistar Plus+: DAZN Baloncesto 2

Inicio de la emisión: 12:06 horas

El Baskonia – Barcelona se presenta como uno de los grandes partidos del domingo en la Liga Endesa. Los locales intentarán aprovechar el apoyo de su afición, mientras que el Barça buscará una victoria de prestigio en una de las canchas más exigentes del campeonato.