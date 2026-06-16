La directora de la Guardia Civil rinde cuentas en la comisión de Interior a petición del PP. La UCO sospecha que la red intentó utilizarla para abrir una investigación interna contra los propios agentes del instituto armado.

MADRID.– Jornada de máxima presión parlamentaria para la cúpula del Ministerio del Interior. La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparece este martes a partir de las 16:00 horas en la comisión de Interior del Senado. El interrogatorio, impulsado por el Partido Popular, se produce en un clima de extrema tensión política tras desvelarse los vínculos y contactos directos que la máxima responsable de la institución mantuvo con Leire Díez, la exmilitante socialista investigada por liderar una presunta trama dedicada a boicotear causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

El PP, que ya ha exigido formalmente la dimisión o el cese inmediato de González, basará su ofensiva en los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO), los cuales contradicen la versión oficial que el Ejecutivo había sostenido hasta la fecha sobre este escándalo.

El desmentido al ministro Marlaska

La posición de la directora general quedó severamente comprometida después de que la UCO acreditara que se reunió en al menos tres ocasiones con Leire Díez entre septiembre de 2024 y abril de 2025. Tras la publicación de estos hallazgos policiales, la propia González se vio obligada a emitir un comunicado admitiendo la existencia de las citas.

Este reconocimiento supuso un duro golpe para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien llevaba desde el año pasado negando de forma tajante en sede parlamentaria y ante los medios que dichos encuentros hubieran tenido lugar. Según la versión defendida ahora por González, dos de las reuniones fueron de carácter estrictamente ajeno a sus funciones en el cuerpo, mientras que en la tercera:

El motivo del encuentro fue que Díez le solicitó formalmente la readmisión en el cuerpo del comandante Rubén Villalba —agente de Información actualmente investigado y suspendido por su presunta implicación en el caso Koldo—, una petición a la que la directora general asegura que se negó en redondo.

El plan para investigar a la propia UCO

Sin embargo, las sospechas de los investigadores van mucho más allá de una simple petición de readmisión. La Audiencia Nacional analiza si Leire Díez intentó activar los resortes de la dirección de la Guardia Civil para neutralizar a los propios agentes que investigaban las corruptelas del partido.

En concreto, la UCO sospecha que la exmilitante socialista maniobró ante Mercedes González para que esta ordenara abrir una investigación interna contra la propia unidad de élite de la Guardia Civil, utilizando como pretexto unas presuntas filtraciones a los medios de comunicación. Los encargados del caso sostienen que la directora general tenía «pleno conocimiento» de estas intenciones.

La sombra del «perfil bajo» en el caso del hermano de Sánchez

La comparecencia de esta tarde se prevé especialmente bronca no solo por la trama de Díez. El PP afilará sus preguntas al hilo de otra de las revelaciones más explosivas que constan en el sumario: la declaración de un ex alto cargo de la UCO, quien ha denunciado ante el juez haber recibido «órdenes directas» de las instancias superiores para «ponerse de perfil» y rebajar la intensidad de las pesquisas en las causas judiciales que salpican a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en Badajoz.