Sigue en directo el Hortaleza – Sevilla. Aquí tienes el minuto a minuto —goles, tarjetas y cambios— con el marcador en vivo.
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📋 FINAL: Hortaleza 0 – 3 Sevilla
🔄 min 80′ — Cambio en Sevilla — entra Peque, sale I. Sow
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🔄 min 71′ — Cambio en Hortaleza — entra J. Llavero Gonzalez, sale E. Muguruza
🔄 min 71′ — Cambio en Hortaleza — entra B. Bayarri Martin, sale N. Celemin
🔄 min 71′ — Cambio en Hortaleza — entra P. Alvarez, sale A. Archiles
🔄 min 71′ — Cambio en Hortaleza — entra J. Llavero Gonzalez, sale E. Muguruza
🔄 min 71′ — Cambio en Hortaleza — entra B. Bayarri Martin, sale N. Celemin
🔄 min 67′ — Cambio en Sevilla — entra R. Vargas, sale M. Castillo
🔄 min 67′ — Cambio en Sevilla — entra G. Kochorashvili, sale M. Bueno
🔄 min 58′ — Cambio en Sevilla — entra A. Sangante, sale F. Cardoso
🔄 min 57′ — Cambio en Sevilla — entra N. Guillen, sale J. Guridi
⚽ min 56′ — ¡GOL de Sevilla! R. Vargas
🟨 min 55′ — Tarjeta amarilla — B. Bayarri Martin (Hortaleza)
⚽ min 40′ — ¡GOL de Sevilla! Peque (de penalti)
🟨 min 38′ — Tarjeta amarilla — S. Fati Joao (Hortaleza)
🟨 min 38′ — Tarjeta amarilla — (Sevilla)
🟨 min 35′ — Tarjeta amarilla — N. Guillen (Sevilla)
⚽ min 24′ — ¡GOL de Sevilla!
🟨 min 18′ — Tarjeta amarilla — I. Munoz Guarguab (Hortaleza)
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