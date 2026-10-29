Sigue en directo el Xerez – Cádiz. Aquí tienes el minuto a minuto —goles, tarjetas y cambios— con el marcador en vivo.
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📋 FINAL: Xerez 1 – 3 Cadiz
🟨 min 90+4′ — Tarjeta amarilla — (Cadiz)
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🟨 min 90+1′ — Tarjeta amarilla — F. Chacartegui (Xerez)
🟨 min 90+1′ — Tarjeta amarilla — (Cadiz)
⚽ min 84′ — ¡GOL de Cadiz! B. Vazquez
🟨 min 77′ — Tarjeta amarilla — D. Rodriguez (Cadiz)
🔄 min 71′ — Cambio en Xerez — entra R. Mesa, sale V. Isuskiza
🔄 min 71′ — Cambio en Xerez — entra Fali, sale J. Malagon
🔄 min 71′ — Cambio en Xerez — entra I. Gutierrez, sale Chuma
🔄 min 66′ — Cambio en Cadiz — entra C. Gutierrez, sale B. Kovacevic
🟨 min 65′ — Tarjeta amarilla — I. Sanchez (Cadiz)
🔄 min 61′ — Cambio en Xerez — entra J. Lopez, sale M. Peregrina
⚽ min 60′ — ¡GOL de Cadiz! A. Pascual
🔄 min 59′ — Cambio en Cadiz — entra M. Doue, sale I. Sanchez
⚽ min 60′ — ¡GOL de Cadiz!
🔄 min 46′ — Cambio en Cadiz — entra M. Fernandez, sale S. Arribas
🔄 min 46′ — Cambio en Cadiz — entra A. Moueffek, sale D. A. Zarate Hidalgo
🔄 min 46′ — Cambio en Xerez — entra Zequi, sale Julito
⚽ min 25′ — ¡GOL de Cadiz!
🟨 min 22′ — Tarjeta amarilla — R. Lopez (Xerez)
⚽ min 2′ — ¡GOL de Xerez!
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