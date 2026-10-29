Sigue en directo el Prat – Athletic Club. Aquí tienes el minuto a minuto —goles, tarjetas y cambios— con el marcador en vivo.
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📋 FINAL: Prat 1 – 6 Athletic Club
🟨 min 90′ — Tarjeta amarilla — U. Gonzalez (Prat)
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⚽ min 88′ — ¡GOL de Athletic Club! S. Sanchez (asist. T. Vizcay)
⚽ min 87′ — ¡GOL de Athletic Club! C. Imga (asist. Conde)
🔄 min 86′ — Cambio en Athletic Club — entra R. Navarro, sale S. Sanchez
⚽ min 84′ — ¡GOL de Athletic Club! T. Vizcay (asist. Conde)
🔄 min 82′ — Cambio en Prat — entra C. Garcia, sale A. Otero
🔄 min 79′ — Cambio en Athletic Club — entra A. Paredes, sale B. Gerenabarrena
🔄 min 71′ — Cambio en Prat — entra D. Adan, sale J. Lopez
🔄 min 71′ — Cambio en Prat — entra A. Morral, sale A. Rivas
🔄 min 61′ — Cambio en Prat — entra M. Font Montserrat, sale P. Moliner Cerdan
🔄 min 60′ — Cambio en Prat — entra R. Inocencio, sale Konu
🔄 min 60′ — Cambio en Athletic Club — entra J. Louis-Jean, sale Conde
🔄 min 60′ — Cambio en Athletic Club — entra B. Prados Diaz, sale C. Imga
🔄 min 60′ — Cambio en Athletic Club — entra M. Sannadi, sale B. Gerenabarrena
🟨 min 57′ — Tarjeta amarilla — (Athletic Club)
⚽ min 36′ — ¡GOL de Athletic Club!
⚽ min 33′ — ¡GOL de Prat!
⚽ min 31′ — ¡GOL de Athletic Club! R. Navarro
⚽ min 29′ — ¡GOL de Athletic Club! M. Sannadi (asist. M. Jauregizar)
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