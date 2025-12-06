La ciudad de Castillejos, situada en el norte de Marruecos, ha sido escenario de un grave accidente que ha conmocionado a la población local y a los vecinos de Ceuta que frecuentan la zona. El suceso, ocurrido el sábado en el barrio de Al-Banyo, conocido también como El Patio, ha dejado varios fallecidos y numerosos heridos, además de cuantiosos daños materiales.

Según los primeros informes, el conductor de un camión de gran tonelaje —un tráiler— perdió completamente el control del vehículo debido a una avería repentina en el sistema de frenos. Al no poder detenerse, el camión continuó su recorrido por una vía en pendiente, llevándose por delante a varios coches que se encontraban estacionados y a otros que circulaban en ese momento.

La trayectoria sin control terminó cuando el vehículo impactó violentamente contra la fachada de una cafetería situada en una zona muy concurrida. La fuerza del choque provocó importantes destrozos en el local y, pocos instantes después, se desató un incendio en el interior del establecimiento. Las llamas llegaron incluso a afectar a una vivienda colindante, lo que agravó aún más la situación.

El fuego y el derrumbe parcial de la estructura generaron escenas de pánico entre los presentes. Varias personas quedaron atrapadas dentro del local mientras los testigos intentaban auxiliarlas hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Equipos de Protección Civil, bomberos y fuerzas de seguridad acudieron rápidamente al lugar, iniciando de inmediato las labores de rescate, extinción del incendio y aseguramiento de la zona. Los trabajos se prolongaron durante varias horas, mientras se intentaba controlar las llamas, atender a los heridos y recuperar a las víctimas mortales.

Aunque por el momento no se ha confirmado una cifra oficial de fallecidos, las autoridades no descartan que el número pueda aumentar debido a la gravedad del impacto y del incendio posterior.

Tras la tragedia, varios residentes del barrio han elevado una petición urgente a las autoridades locales para que se refuerce la seguridad vial en esa zona. Han reclamado medidas concretas en los tramos con fuerte pendiente, ya que consideran que representan un riesgo elevado, especialmente para vehículos pesados que puedan sufrir fallos mecánicos.

Este dramático suceso ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de mejorar las infraestructuras y los controles de seguridad para prevenir accidentes de similares características en el futuro.