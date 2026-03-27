Compruebe la combinación ganadora del sorteo europeo celebrado este viernes, que ofrece nuevas oportunidades de premio tras las extracciones de Loterías y Apuestas del Estado

El sorteo de Euromillones ha celebrado este viernes 27 de marzo de 2026 una nueva jornada de azar, consolidándose como la principal referencia de las loterías a nivel continental por la cuantía de sus botes y el volumen de participación en los diferentes países adscritos. Los bombos de Loterías y Apuestas del Estado han determinado la combinación de cinco números y dos estrellas, además del código correspondiente a ‘El Millón’, en una cita que genera una máxima expectación entre los apostantes de toda la geografía nacional.

La participación en este sorteo, regulado por la normativa de las loterías europeas, permite optar a diversas categorías de premios en función de los aciertos obtenidos sobre la combinación principal. Los resultados definitivos y el escrutinio oficial del reparto de premios estarán disponibles para su consulta a partir de las 21:30 horas.

Combinación ganadora y resultados del sorteo

Los números correspondientes al sorteo de Euromillones de hoy, viernes 27 de marzo, se detallan a continuación mediante la combinación de figuras extraídas:

Combinación ganadora: Los cinco números agraciados han sido 04 10 43 44 48.

Los cinco números agraciados han sido 04 10 43 44 48. Estrellas: Las dos extracciones adicionales han correspondido a los números 02 y 04

Las dos extracciones adicionales han correspondido a los números y El Millón: El código asociado a este sorteo especial exclusivo para España ha sido el ZVS31817.

Verificación y cobro de premios

Los participantes en el sorteo de hoy pueden comprobar sus boletos para conocer si han resultado agraciados en alguna de las categorías de premios, que van desde los cinco números y dos estrellas (Primera Categoría) hasta el acierto de dos números.

Se informa a los usuarios de que este medio de comunicación no se hace responsable de los resultados que se consulten en fuentes que no sean las estrictamente oficiales. Los resultados definitivos podrán consultarse a partir de las 21:30 horas. Para una comprobación segura y con validez legal, se recomienda acudir a la red de administraciones de Loterías y Apuestas del Estado o verificar el boleto a través de la página web oficial del organismo regulador.

Aquellos boletos que resulten premiados tienen un plazo de caducidad fijado en tres meses, a contar desde el día siguiente a la celebración del sorteo. Asimismo, cabe recordar que los premios que superen el límite exento fijado por la ley —actualmente 40.000 euros— están sujetos a la retención tributaria correspondiente del 20%.