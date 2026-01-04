Los equipos de rescate de Indonesia confirmaron este domingo la recuperación del cuerpo sin vida del español Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del Valencia CF Femenino B, desaparecido tras el naufragio de una embarcación ocurrido el pasado 26 de diciembre en el Parque Nacional de Komodo.

Fernando Martín, de 44 años, fue localizado en la misma zona donde el pasado lunes 29 de diciembre se halló el cadáver de una menor de 12 años, también víctima del accidente. Tras este hallazgo, las autoridades indonesias han decidido prolongar durante tres días más las labores de búsqueda para intentar localizar a los dos niños que continúan desaparecidos.

En el naufragio viajaba la familia valenciana del entrenador. Su esposa, Andrea Ortuño, logró sobrevivir al accidente, al igual que una de sus hijas, que ya se encuentra en España. Sin embargo, el 29 de diciembre se confirmó la muerte de otra de las hijas de Andrea, de 12 años. Desde entonces permanecían desaparecidos Fernando Martín —cuyo cuerpo ha sido recuperado ahora— y dos menores más, ambos varones: uno hijo de Andrea y otro de Fernando.

El operativo de búsqueda se mantiene activo en la zona del siniestro, donde los equipos de rescate continúan rastreando el área marítima. Según informó el coordinador del dispositivo, Fathur Rahman, “exactamente a las 08.47 horas (hora local) el equipo SAR conjunto encontró un cuerpo que se sospecha corresponde a una de las víctimas del KM Putri Sakinah”, tal y como recogió el diario indonesio Kompas.

Las autoridades locales y los servicios de emergencia siguen trabajando para dar con el paradero de los dos menores desaparecidos y cerrar así una tragedia que ha conmocionado al entorno del fútbol femenino valenciano.