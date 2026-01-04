José Juan Romero compareció ante los medios en la vuelta del AD Ceuta tras el parón navideño y dejó un mensaje claro: el equipo mantiene intacto su nivel competitivo. “Parece que no nos hemos ido”, afirmó el técnico, satisfecho con el estado físico y la profesionalidad de una plantilla que regresó al trabajo “sin un gramo de más”.

El entrenador caballa analizó también el próximo compromiso liguero ante el FC Andorra, un rival que calificó como “un equipo que trata muy bien el balón” y con una identidad muy marcada independientemente del entrenador. Romero subrayó la dificultad del encuentro y aseguró que su equipo intentará contrarrestar las virtudes del conjunto andorrano para evitar que se lleve puntos del Alfonso Murube.

En el capítulo de bajas, el técnico confirmó que no podrá contar con Rubén Díez ni con Marcos Fernández. Especialmente significativa es la ausencia del primero, al que definió como “un jugador insustituible” por su perfil y su influencia en el juego. “Es nuestro guía”, señaló, aunque dejó claro que el equipo no cambiará su forma de jugar y confía en que el futbolista que ocupe su puesto aporte otras cualidades. “No hay llanto, el que juegue lo sustituirá bien”, recalcó.

Sobre Marcos Fernández, Romero recordó que ya se ganó en San Sebastián sin su presencia y apeló a mantener a toda la plantilla “convencida y enchufada”. Además, explicó la situación física de varios jugadores: Bassinga ya entrena con normalidad, Manu Sánchez continúa con su recuperación y Marcos sigue un tratamiento específico en la rodilla pautado por el Espanyol, por lo que tampoco estará disponible.

Uno de los nombres propios fue el de Marc Domènech, reciente fichaje del club. El entrenador reconoció que su inscripción aún depende de trámites burocráticos, aunque confía en poder contar con él en la convocatoria. Sobre lo que puede aportar, Romero fue claro: “Es un perfil que me gusta, viene con hambre, con ganas de crecer y de ser futbolista”. Destacó además su margen de proyección, sus cualidades ofensivas y su encaje en los parámetros económicos del club, asegurando que “es bueno para ambas partes”.

Por último, el técnico se refirió al mercado invernal y a la posible salida de jugadores, reconociendo que cuenta con una plantilla larga que dificulta el trabajo diario. Aun así, se mostró tranquilo: “Puede que sea el mercado de invierno que menos me preocupa en toda mi carrera”.