Los equipos de emergencia de Indonesia han confirmado este domingo 4 de enero de 2026 el hallazgo y la identificación del cuerpo sin vida de Fernando Martín, el exfutbolista y entrenador del filial femenino del Valencia CF que permanecía desaparecido desde el pasado 26 de diciembre.

El oficial Fathur Rahman, coordinador de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (BASARNAS), ha verificado la identidad del fallecido, de 44 años, tras los procesos forenses realizados en el Hospital de Labuan Bajo.

Continúa la búsqueda de los dos menores

Con la recuperación del cuerpo de Fernando Martín, el balance del naufragio del barco turístico KM Putri Sakinah se vuelve aún más trágico. El operativo de rescate se centra ahora exclusivamente en localizar a los dos menores que aún no han aparecido:

• Un hijo de Fernando Martín.

• Un hijo de Andrea Ortuño (esposa de Martín y superviviente del siniestro).

Cabe recordar que el pasado lunes 29 de diciembre ya fue recuperado el cadáver de una menor, también hija de la familia, lo que eleva a dos las víctimas mortales confirmadas de la expedición española, mientras que otros dos niños siguen desaparecidos entre las corrientes del archipiélago.

Causas del naufragio e investigación policial

El incidente ocurrió cerca de la isla de Padar debido a un fenómeno conocido localmente como Cala-cala, que genera olas inusuales y repentinas al entrar aguas de mar abierto en estrechos poco profundos. Aunque inicialmente se barajó un fallo en el motor, los testimonios de los supervivientes sugieren que la embarcación zozobró por la fuerza del mar.

La Policía de Indonesia ha abierto una investigación formal para determinar si existió negligencia por parte de la tripulación o la empresa turística, ya que el KM Putri Sakinah fue el único de los casi 200 barcos que navegaban por la zona en emitir una señal de emergencia aquella noche.

Luto en el fútbol valenciano

El mundo del deporte ha reaccionado con profunda consternación ante la confirmación del fallecimiento de Martín. El Valencia CF, club donde ejercía como técnico del Femenino B, y otros equipos donde militó como el Cartagena o la Cultural Leonesa, han expresado su pesar y su apoyo a Andrea Ortuño y al resto de familiares en este doloroso proceso que coincide con las festividades de Reyes en España.