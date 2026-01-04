

Amnistía Internacional (AI) alertó sobre las posibles violaciones al Derecho internacional y los derechos humanos de la población venezolana tras la operación militar de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro y su esposa, según informó la agencia Efe.

En un comunicado, la organización denunció que la acción de Estados Unidos constituye «muy probablemente una violación» del Derecho internacional y representa una fractura del orden global promovido por Naciones Unidas. AI subrayó que la intención declarada de EE. UU. de dirigir Venezuela y controlar sus recursos petroleros profundiza el colapso del sistema internacional basado en normas y evidencia un modelo regido por «la fuerza militar, las amenazas y la intimidación».

La ONG también expresó su preocupación por la posibilidad de que se produzcan acciones similares por parte de otros actores internacionales, aumentando el riesgo de conflictos globales. Además, resaltó que la operación eleva la probabilidad de nuevas violaciones de derechos humanos dentro de Venezuela, ya sea como consecuencia de futuras acciones estadounidenses o de la respuesta del Gobierno venezolano ante estos ataques.