La compañía remite un informe al Tribunal Supremo en el que detalla que el comisionista del ‘caso Koldo’ no cobró por su mediación al no lograr el objetivo. El juicio contra la trama comenzará el próximo 7 de abril.

MADRID – Víctor de Aldama, pieza central en el llamado ‘caso Koldo’, no consiguió que el Gobierno de Venezuela saldara la histórica deuda de 205 millones de dólares que mantiene con Air Europa. Así lo ha acreditado Globalia en un informe remitido al Tribunal Supremo, donde especifica que el empresario no llegó a percibir remuneración alguna por estas gestiones, ya que el contrato estaba estrictamente supeditado al éxito de la operación.

Un contrato de mediación sin resultados

Según la documentación incorporada a la «causa de las mascarillas», Air Europa fichó a Aldama el 17 de septiembre de 2019. El objetivo era repatriar los fondos que la aerolínea tiene bloqueados en Venezuela desde el año 2013 debido a las severas restricciones cambiarias del país caribeño.

Pese a que Aldama aseguró tener capacidad de gestión ante Caracas, Globalia sostiene que:

No se recuperó ni un solo dólar de la deuda.

de la deuda. No se emitió ninguna factura ni se realizó pago alguno al comisionista por este concepto.

ni se realizó pago alguno al comisionista por este concepto. La aerolínea mantiene a día de hoy sus «derechos de crédito» por el importe total frente a Venezuela.

Los 11 vuelos de las mascarillas

Más allá de la deuda venezolana, Globalia ha detallado su papel logístico durante la pandemia. Air Europa fletó un total de once vuelos desde el aeropuerto chino de Shenzhen hacia Madrid para transportar el material sanitario adquirido por Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a la trama.

El coste total de esta operativa logística superó los 2,5 millones de euros, a los que se sumó un vuelo chárter adicional por 1,2 millones de dólares. Además, la propia aerolínea pagó 2,3 millones de euros a la empresa de la trama para adquirir 1,2 millones de mascarillas destinadas a proteger a sus tripulaciones y pasajeros.

El papel de Aldama como «asesor»

El informe también arroja luz sobre otros vínculos de Aldama con el grupo turístico. Bajo la sociedad MTM180 Capital S.L.U., el comisionista ejerció como asesor en innovación y representante institucional, llegando a participar en eventos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) en nombre de Globalia.

Incluso, según revela el escrito, Aldama asistió a la Secretaría General de la compañía en la búsqueda de «instrumentos financieros» para paliar la crisis económica provocada por el Covid-19, poco antes de que se aprobara el rescate estatal de la aerolínea.