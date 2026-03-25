Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este miércoles una nueva extracción de la Bonoloto. Consulte aquí los seis números premiados, el complementario y el reintegro de la jornada.

El sorteo de la Bonoloto ha vuelto a concitar este miércoles, 25 de marzo de 2026, la atención de miles de apostantes en toda España. La extracción diaria, gestionada por Loterías y Apuestas del Estado, se confirma como una de las citas de mayor arraigo en el calendario nacional de juegos de azar debido a su frecuencia y a la posibilidad de obtener premios significativos con una inversión reducida.

En la noche de hoy, el salón de sorteos ha dictaminado la fortuna para los participantes que han sellado sus boletos en las administraciones de la red comercial. A falta de completar el escrutinio oficial que determine la existencia de acertantes de primera categoría, los números han configurado una combinación que ya puede ser verificada por los usuarios.

Combinación ganadora de la Bonoloto

Los números que han resultado agraciados en el sorteo de la Bonoloto de este miércoles son los siguientes:

Combinación: 03 – 06 – 07 – 10 – 26 – 44

03 – 06 – 07 – 10 – 26 – 44 Complementario: 33

33 Reintegro: 00

Escrutinio y reparto de premios

Como es habitual en este juego de azar, la cuantía de los premios dependerá del número de aciertos obtenidos en relación con la combinación principal. Los jugadores que cuenten con los seis números de la extracción accederán a la Primera Categoría, mientras que aquellos que sumen cinco aciertos más el número complementario se situarán en la Segunda Categoría.

La información relativa al reparto de premios por categorías y la localización de las administraciones donde se hayan podido validar boletos ganadores se actualizará una vez que Loterías y Apuestas del Estado finalice el proceso de verificación técnica. En el caso de no registrarse acertantes de máxima categoría, el importe destinado a la misma pasará a engrosar el bote para el sorteo de la jornada siguiente.

Caducidad y cobro de boletos

Se recuerda a todos los participantes la importancia de conservar el resguardo original en perfecto estado, dado que es el único documento válido para la reclamación de cualquier importe. Los premios de la Bonoloto tienen un periodo de caducidad de tres meses, computados a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Para el cobro de cantidades inferiores a 2.000 euros, los interesados pueden acudir a cualquier punto de venta oficial de la red de Loterías. Por el contrario, si el premio iguala o supera dicha cifra, la gestión deberá realizarse necesariamente a través de las entidades bancarias concertadas, previa presentación del Documento Nacional de Identidad para cumplir con la normativa vigente.