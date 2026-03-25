Este miércoles 25 de marzo, en plena Cuaresma, la Iglesia católica celebra una de las festividades más importantes del año litúrgico: la Anunciación del Señor. Esta solemnidad, que tiene precedencia sobre el tiempo cuaresmal, nos invita a contemplar el momento en que el arcángel Gabriel anunció a María que sería la madre del Salvador, dando inicio al misterio de la Encarnación.

La fecha no es casual: se sitúa exactamente nueve meses antes de la Navidad, recordándonos que desde este día comenzó a gestarse en el seno virginal de María aquel que cambiaría para siempre el curso de la historia humana.

La Anunciación: el sí que abrió las puertas de la salvación

La Anunciación del Señor se fundamenta en el relato evangélico de Lucas, donde se narra cómo el arcángel Gabriel fue enviado por Dios a una joven virgen de Nazaret llamada María, desposada con José. El saludo del ángel, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo», inaugura el momento más trascendental de la historia de la salvación.

La turbación inicial de María ante el saludo angélico, su pregunta sobre cómo sería posible lo que se le anunciaba y, finalmente, su fiat —»Hágase en mí según tu palabra»— constituyen el núcleo de esta celebración. En ese momento, según la fe cristiana, se produce el milagro de la Encarnación: el Verbo se hace carne en las entrañas de la Virgen por obra del Espíritu Santo.

La tradición patrística ha visto en este episodio el contraste perfecto con la desobediencia de Eva en el paraíso. Mientras la primera mujer dijo «no» a Dios, María pronuncia el «sí» definitivo que abre las puertas de la redención. Por ello, los Padres de la Iglesia la han llamado la «nueva Eva», aquella por quien vino la salvación al mundo.

La Anunciación no es solo un acontecimiento histórico, sino el fundamento teológico de verdades centrales del cristianismo: la maternidad divina de María, la Encarnación del Hijo de Dios y el inicio de la obra redentora. Su celebración el 25 de marzo se remonta al siglo IV y ha permanecido constante en el calendario litúrgico, subrayando su importancia capital.

Otros santos y beatos del día

Aunque la solemnidad de la Anunciación ocupa por completo la atención litúrgica de este día, el santoral también recuerda otras figuras venerables:

San Dimas – Conocido tradicionalmente como el «buen ladrón», fue quien, crucificado junto a Jesús, le pidió que se acordara de él en su reino y recibió la promesa del paraíso.

– Conocido tradicionalmente como el «buen ladrón», fue quien, crucificado junto a Jesús, le pidió que se acordara de él en su reino y recibió la promesa del paraíso. Santa Lucía Filippini – Religiosa italiana del siglo XVII que dedicó su vida a la educación de niñas pobres y fundó el Instituto de las Maestras Pías Filippini.

– Religiosa italiana del siglo XVII que dedicó su vida a la educación de niñas pobres y fundó el Instituto de las Maestras Pías Filippini. Beato Jacobo Bird – Mártir inglés del siglo XVI, ejecutado durante las persecuciones religiosas bajo el reinado de Isabel I por su fidelidad a la fe católica.

Un día de contemplación y esperanza

La celebración de la Anunciación en pleno tiempo cuaresmal nos recuerda que incluso en los momentos de penitencia y conversión, la esperanza cristiana permanece viva. El «sí» de María resuena como un eco de confianza absoluta en los designios divinos, invitándonos a imitar su actitud de disponibilidad y entrega.

En un mundo que a menudo parece dominado por el ruido y la prisa, la contemplación de este misterio nos invita al silencio interior, a ese espacio sagrado donde, como María, podemos escuchar la voz de Dios y responder con generosidad. La Anunciación nos enseña que los momentos más trascendentales de la historia suelen ocurrir en la sencillez y el recogimiento de la vida ordinaria.