El ex-CEO de Globalia testifica en el juicio contra la trama de las mascarillas, desvinculando a la compañía de supuestos pagos a Ábalos y negando cualquier influencia de Begoña Gómez.

MADRID – En una jornada clave para el proceso judicial que investiga presuntas irregularidades en contratos durante la pandemia, Javier Hidalgo, ex consejero delegado de Globalia, ha comparecido este martes ante el Tribunal Supremo. Su testimonio ha arrojado luz sobre la relación de la matriz de Air Europa con Víctor de Aldama, a quien ha descrito como un mero «canal de comunicación» con las instituciones gubernamentales.

Aldama: De asesor a «transmisor institucional»

Hidalgo ha sido tajante al definir el rol de Víctor de Aldama dentro de la estructura de la compañía. Según el empresario, Aldama cobraba 10.000 euros mensuales por funciones de asesoría que incluían:

Mediación en contratos de vuelos chárter.

Gestión de vuelos para el transporte de mascarillas.

Interlocución con «distintos ministerios», destacando Transportes y Economía.

Pese a la insistencia de la Fiscalía sobre los mensajes y audios enviados por el comisionista, Hidalgo les ha restado valor, asegurando que en muchas ocasiones «ni siquiera contestaba» y que la información que recibía de Aldama mezclaba «verdades con medias verdades y cinismo».

El rescate de Air Europa bajo la lupa

Uno de los puntos de mayor fricción en el interrogatorio ha sido el rescate financiero recibido en noviembre de 2020. Hidalgo ha defendido la limpieza del proceso con los siguientes argumentos:

Condiciones leoninas: Ha calificado el préstamo como el de «peores condiciones del mundo», señalando que se exigió su propia destitución como CEO y que ya ha sido devuelto con 140 millones de euros en intereses. Negativa de favores políticos: Ha negado rotundamente que Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, influyera en la concesión de las ayudas. Inexistencia de la nota de prensa: Frente a la acusación de que Ábalos adelantó una nota favorable al rescate a petición de Aldama, Hidalgo ha asegurado que tal documento «nunca se pidió ni se produjo» por parte de la aerolínea.

«El único comunicado oficial que obtuvimos fue el de la SEPI en septiembre para mostrárselo a nuestros acreedores», afirmó Hidalgo.

La conexión venezolana y el «caso Koldo»

El testimonio también ha tocado la vertiente internacional. Hidalgo confirmó que Air Europa contrató a Aldama en 2019 para intentar recuperar una deuda de 200 millones de dólares del Gobierno de Venezuela, debido a su buena relación con figuras como Delcy Rodríguez. Sin embargo, ha negado tener conocimiento de la polémica visita de la vicepresidenta venezolana a España en 2020.

En cuanto a las figuras centrales de la trama:

Sobre Koldo García: Ha limitado su relación a saludos de cortesía en los pasillos del Ministerio.

Ha limitado su relación a saludos de cortesía en los pasillos del Ministerio. Sobre las «mordidas»: Ha negado categóricamente el pago de 500.000 euros a Ábalos o conocer cualquier beneficio inmobiliario (como el alojamiento en Marbella) derivado de las gestiones del rescate.

Silencio en la Guardia Civil

La jornada ha contado también con la presencia del comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, quien ha optado por no declarar. Villalba está siendo investigado en una pieza separada por la Audiencia Nacional ante la sospecha de haber recibido pagos de la red de Aldama a cambio de protección y seguridad para la organización criminal.