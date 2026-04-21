La renta variable española ha terminado la sesión del martes, 21 de abril de 2026 con un nuevo retroceso. El IBEX 35 cerró en 18.142,60 puntos, un descenso de -118,30 puntos (-0,65%) frente al día anterior, y consolidó la tendencia a la baja que viene marcando el arranque de la semana. Con una apertura claramente más alta que el cierre, el índice fue incapaz de sostener el impulso durante la parte media y final del día.

Según los datos publicados por Yahoo Finance, la sesión dejó una lectura clara: el mercado abrió con fuerza, tocó un máximo intradía en los 18.371,90 puntos, pero terminó cediendo hasta un mínimo de 18.130,00 puntos. El diferencial entre máximo y mínimo, unido a la variación final negativa, refleja un día de volatilidad contenida y decisión cauta de los inversores.

Cómo cerró el IBEX 35

El IBEX 35 comenzó la jornada en 18.318,40 puntos, por encima del cierre previo, que se situó en 18.260,90 puntos. Sin embargo, a medida que avanzaron las horas, el comportamiento del índice se fue deteriorando, y el selectivo no logró recuperar el terreno perdido. El desenlace fue un cierre en la zona baja del rango intradía.

En cifras de sesión, la jornada mostró:

Apertura: 18.318,40 puntos

18.318,40 puntos Máximo intradía: 18.371,90 puntos

18.371,90 puntos Mínimo intradía: 18.130,00 puntos

18.130,00 puntos Cierre: 18.142,60 puntos

18.142,60 puntos Variación: -118,30 puntos (-0,65%)

El patrón es elocuente: tras testar niveles superiores durante la mañana, el índice se fue girando hacia la parte baja del día. Para el inversor, el dato no es solo el porcentaje final, sino la dificultad para mantener precios una vez superado el primer tramo de cotización.

Evolución de la semana

Mirando la secuencia reciente, el IBEX 35 ofrece una imagen mixta pero con sesgo prudente. En las últimas cinco sesiones, el índice alternó días de retroceso con una sesión de recuperación más intensa, aunque el balance vuelve a acercarse a la zona donde se están consolidando los movimientos.

2026-04-15: cierre 18.185,80 (bajo la apertura y con mínimos cercanos a 18.138,40)

cierre 18.185,80 (bajo la apertura y con mínimos cercanos a 18.138,40) 2026-04-16: cierre 18.089,50 (en retroceso respecto a 18.182,00 de apertura)

cierre 18.089,50 (en retroceso respecto a 18.182,00 de apertura) 2026-04-17: cierre 18.484,50 (salto relevante tras un arranque muy bajo)

cierre 18.484,50 (salto relevante tras un arranque muy bajo) 2026-04-20: cierre 18.260,90 (recuperación parcial)

cierre 18.260,90 (recuperación parcial) 2026-04-21: cierre 18.142,60 (nuevo ajuste a la baja)

La lectura editorial es que el mercado sigue buscando dirección, con reacciones que pueden estar ligadas a la interacción entre expectativas de tipos de interés, evolución de beneficios empresariales y la persistencia de la cautela en el apetito por riesgo. Aun con el repunte del jueves 17, el cierre de hoy devuelve el foco a la fragilidad del impulso alcista.

Euríbor y mercados

Más allá del comportamiento del índice, el trasfondo financiero continúa marcado por la referencia europea de tipos y, en particular, por el Euríbor, un indicador que, aunque no se mueve con la misma inmediatez que una sesión bursátil, condiciona expectativas sobre costes de financiación y decisiones de gasto e inversión a lo largo del tiempo. En contextos donde el mercado pondera cambios en el ciclo monetario, el Euríbor suele actuar como termómetro indirecto de las condiciones financieras.

En este marco, los inversores tienden a valorar con más rigor la sensibilidad de distintos sectores a las tasas: compañías con alta dependencia de financiación, negocios ligados al consumo o a la inversión y aquellas con perfiles de crecimiento que dependen de la estabilidad del descuento financiero. La jornada de hoy, con un cierre inferior al de ayer, se alinea con ese tono de precaución.

Así, con el IBEX 35 cerrando en 18.142,60 puntos y una tendencia a la baja, el mercado deja una sesión en la que la volatilidad intradía no logró traducirse en continuidad. Dato de referencia: Yahoo Finance.

Cierre

IBEX 35: 18.142,60 puntos (-0,65%) en la sesión del martes 21 de abril de 2026, con máximo intradía en 18.371,90 y mínimo en 18.130,00.