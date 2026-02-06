La concursante gallega pulveriza todos los récords tras completar un Rosco legendario, sucediendo a Óscar Díaz y superando la mítica cifra de Rafa Castaño.

El jueves 5 de febrero de 2026 quedará grabado en los anales de la televisión española. Rosa Rodríguez ha hecho historia al completar las 25 letras de ‘El Rosco’, alzándose con un premio de 2.716.000 euros. Se trata del bote más alto jamás entregado en los casi 26 años de vida del formato, superando los 2.272.000 euros que Rafa Castaño ganó en 2023.

El duelo de los «eternos»: Rosa vs. Manu

La gesta de Rosa no se entiende sin su rival, Manu. Ambos han protagonizado la etapa más longeva del concurso en Antena 3:

• Permanencia récord: Han sido necesarios 437 programas para que el bote cayera, los mismos que Manu ha permanecido en el atril.

• El premio de Manu: Aunque el madrileño se quedó a las puertas de la gloria, no se va de vacío: se lleva un acumulado de 270.600 euros, el mayor premio de consolación de la historia del programa.

• Deportividad: El primer abrazo que recibió Rosa tras el estallido de confeti fue el de su compañero, en un gesto que resume meses de respeto y competitividad sana.

La palabra que vale 2,7 millones: «Morrall»

El camino hacia la gloria fue una montaña rusa de tensión. Rosa y Manu llegaron a estar empatados a 21 aciertos, pero la gallega logró desmarcarse en los últimos compases. Con 24 aciertos y solo tres segundos en el cronómetro, se enfrentó a la letra M:

Pregunta: «Apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL por la agencia AP».

Respuesta de Rosa: «Morrall» (Earl Morrall).

Tras un segundo de silencio sepulcral, Roberto Leal gritó el esperado «¡SÍ!», desatando la locura en el plató.

Lágrimas, shock y una nueva vida

Visiblemente emocionada y temblando, Rosa confesó al presentador que todavía no asimilaba la magnitud de lo ocurrido: “Estoy en shock, pensaba que iba a ser que no”. Con el público en pie coreando su nombre, la gallega se une al selecto club de ganadores de la etapa actual, junto a nombres como Pablo Díaz, Sofía Álvarez de Eulate, Rafa Castaño y Óscar Díaz.

¿Qué hará Rosa con el premio?

Aunque todavía es pronto para saber el destino exacto de los 2.716.000 euros, la concursante ya había adelantado en programas anteriores su deseo de ayudar a su familia y asegurar el futuro de los suyos. Eso sí, Hacienda también será partícipe de esta gesta: debido a las retenciones del IRPF (cercanas al 47% en su comunidad), Rosa recibirá una cantidad neta aproximada de 1,4 millones de euros.