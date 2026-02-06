La borrasca Leonardo sigue castigando el Estrecho con tormentas, rachas fuertes de viento del oeste y un descenso de las temperaturas mínimas.

Ceuta afronta este viernes 6 de febrero de 2026 una jornada meteorológica complicada. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta amarilla en la ciudad autónoma ante el riesgo de fenómenos costeros y fuertes vientos, en un escenario marcado por la inestabilidad que recorre todo el sur peninsular.

Previsión para hoy: Lluvia y tormentas

El cielo en Ceuta no dará tregua durante gran parte del día, con una evolución marcada por los chubascos:

• Mañana: Tras una madrugada de lluvias moderadas (unos 4 l/m²), la nubosidad aumentará a partir de las 06:00 horas. El riesgo de tormentas será elevado durante toda la mañana.

• Tarde: La inestabilidad persistirá hasta las 18:00 horas, momento en el que se espera una nueva descarga de agua (5 l/m²) y posibles episodios tempestuosos.

• Temperaturas: Los termómetros se moverán en un rango fresco, con una máxima de 17°C y una mínima que caerá hasta los 11°C al final del día.

• Viento: Soplará con fuerza de componente oeste, siendo el principal responsable de la alerta por oleaje en el litoral ceutí.

El tiempo el fin de semana: ¿Habrá tregua?

Aunque la intensidad de la alerta podría disminuir, la lluvia seguirá siendo la protagonista del descanso semanal:

• Sábado 7 de febrero: Cielos nubosos con lluvias constantes hasta mediodía. Las temperaturas subirán ligeramente hasta los 18°C, aunque la sensación térmica mínima será de apenas 11°C debido al viento del sudoeste.

• Domingo 8 de febrero: Se mantiene la probabilidad de precipitaciones con intervalos nubosos. El viento volverá a girar a poniente (oeste) y las máximas bajarán hasta los 16°C.

Situación en municipios cercanos

El temporal no solo afecta a Ceuta; las localidades vecinas de la Costa del Sol también sufren los efectos de la borrasca:

• Estepona: Escenario variable con tormentas a partir de mediodía y lluvias débiles durante la tarde. Temperaturas entre 11°C y 17°C.

• Benalmádena: Cielos cubiertos y tormentas intermitentes, con especial incidencia de lluvias ligeras a las 10:00 y las 20:00 horas. Máximas de 16°C.

Ante la alerta amarilla por fenómenos costeros, se recomienda evitar el tránsito por espigones, paseos marítimos y zonas expuestas al oleaje. La información es provisional y sujeta a actualizaciones de la AEMET.