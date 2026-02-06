El precio medio en el mercado mayorista se sitúa hoy en los 9,39 €/MWh. A pesar de una subida del 49% respecto a ayer, el día contará con 11 franjas horarias con precios negativos o a 0 euros.

Este viernes 6 de febrero de 2026, los consumidores españoles podrán disfrutar de una jornada de luz excepcionalmente barata. Según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), el precio medio del «pool» será de apenas 9,39 euros por megavatio hora (MWh). Aunque la cifra supone casi el doble que la del jueves (cuando se situó en 6,30 €/MWh), sigue representando un ahorro del 93% si lo comparamos con el mismo día del año pasado, cuando la luz superaba los 138 €/MWh.

¿Cuándo es más barata la luz hoy?

El despliegue de energías renovables, impulsado por el viento y la lluvia del temporal, permitirá que durante gran parte de la madrugada y el mediodía el precio del mercado mayorista sea negativo o nulo:

• La hora más barata: Se registrará de 03:00 a 04:00 horas, con un precio de -0,15 €/MWh.

• Tramo valle del mediodía: De 11:00 a 17:00 horas, la luz costará 0 euros o menos, lo que convierte este periodo en el ideal para poner electrodomésticos de gran consumo.

¿Cuándo es más cara la electricidad?

Como es habitual, los picos de precio coinciden con la caída del sol, cuando la producción fotovoltaica desaparece y aumenta la demanda en los hogares:

• La hora más cara: Se producirá entre las 19:00 y las 20:00 horas, alcanzando un máximo de 51,33 €/MWh.

• Segundo pico: De 20:00 a 21:00 horas, con un precio de 47,93 €/MWh.

Precio de la luz por horas (Mercado Mayorista)

00:00 a 01:00: 0,01 euros/MWh

01:00 a 02:00: -0,02 euros/MWh

02:00 a 03:00: -0,12 euros/MWh

03:00 a 04:00: -0,15 euros/MWh

04:00 a 05:00: -0,14 euros/MWh

05:00 a 06:00: -0,06 euros/MWh

06:00 a 07:00: 0,54 euros/MWh

07:00 a 08:00: 9,68 euros/MWh

08:00 a 09:00: 28,46 euros/MWh

09:00 a 10:00: 11,37 euros/MWh

10:00 a 11:00: 0,39 euros/MWh

11:00 a 12:00: 0,00 euros/MWh

12:00 a 13:00: 0,00 euros/MWh

13:00 a 14:00: -0,01 euros/MWh

14:00 a 15:00: -0,01 euros/MWh

15:00 a 16:00: -0,01 euros/MWh

16:00 a 17:00: 0,00 euros/MWh

17:00 a 18:00: 1,89 euros/MWh

18:00 a 19:00: 27,50 euros/MWh

19:00 a 20:00: 51,33 euros/MWh

20:00 a 21:00: 47,93 euros/MWh

21:00 a 22:00: 35,76 euros/MWh

22:00 a 23:00: 8,56 euros/MWh

23:00 a 24:00: 2,52 euros/MWh

Diferencia entre Mercado Mayorista y PVPC

Es importante recordar que los precios citados corresponden al mercado mayorista (pool).

• Los consumidores en el mercado libre con precio fijo no verán variaciones en su factura.

• Los consumidores acogidos al PVPC (tarifa regulada) verán un precio medio de 117,97 €/MWh, ya que su tarifa incluye peajes, cargos e impuestos que no aparecen en el precio de la OMIE. Aun así, la factura regulada cae hoy un 1,92% respecto a la jornada anterior.