El Fernando Buesa Arena acoge este viernes un duelo crucial de la jornada 27, con un Barça que busca consolidar su plaza de ‘playoff’ ante un Baskonia siempre peligroso en casa.

La Euroliga 2025-26 encara su recta final y este viernes 6 de febrero ofrece uno de los platos fuertes de la competición europea. El Kosner Baskonia recibe al Barça en Vitoria en un choque directo entre equipos de la Liga Endesa que luchan por sus objetivos continentales. Los azulgranas llegan con el objetivo de mantenerse en la zona noble, mientras que los de Pablo Laso necesitan la victoria para asegurar su presencia en el play-in.

Horario: ¿A qué hora empieza el Baskonia vs Barça?

El encuentro correspondiente a la jornada 27 de la Fase Regular de la Euroliga comenzará a las 20:30 horas (horario peninsular español). El escenario será el Fernando Buesa Arena, un pabellón que promete un ambiente de gala para recibir al conjunto catalán.

Televisión: ¿Dónde ver el Baskonia – Barcelona hoy?

Como es habitual en la máxima competición europea, los derechos de emisión en España pertenecen a Movistar Plus+.

Canal de TV: El partido se podrá seguir en directo a través de Movistar Plus (dial 7) .

El partido se podrá seguir en directo a través de . Online: Los abonados a la plataforma podrán verlo a través de la aplicación de Movistar+ en cualquier dispositivo (móvil, tablet u ordenador).

Los abonados a la plataforma podrán verlo a través de la aplicación de en cualquier dispositivo (móvil, tablet u ordenador). Equipo de retransmisión: La narración y los comentarios correrán a cargo del equipo habitual de la plataforma, con nombres como David Carnicero, Amaya Valdemoro o Lucio Angulo.

