El FC Barcelona, Atlético de Madrid y los equipos vascos conocerán este viernes sus cruces hacia la gran final. Consulta aquí todos los detalles para no perderte la cita en la Ciudad del Fútbol.

Este viernes 6 de febrero de 2026 es una fecha marcada en rojo para el fútbol español. A partir de las 13:00 horas, el salón de actos de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas acogerá el sorteo que definirá las semifinales de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina.

A diferencia de las rondas anteriores, las semifinales masculinas se disputarán en formato de ida y vuelta, mientras que el cuadro femenino también conocerá su hoja de ruta definitiva hacia el título.

Equipos clasificados: ¿Quiénes están en el bombo?

El sorteo será puro, sin restricciones por categorías, enfrentando a los ocho mejores equipos del país (cuatro masculinos y cuatro femeninos):

Copa del Rey (Masculina):

FC Barcelona: El vigente campeón llega tras sufrir para vencer al Albacete (1-2).

El vigente campeón llega tras sufrir para vencer al Albacete (1-2). Atlético de Madrid: Clasificado tras una exhibición ante el Betis (0-5) en La Cartuja.

Clasificado tras una exhibición ante el Betis (0-5) en La Cartuja. Athletic Club: Los «leones» superaron al Valencia en Mestalla (1-2).

Los «leones» superaron al Valencia en Mestalla (1-2). Real Sociedad: Se llevó el derbi ante el Alavés en Mendizorroza (2-3).

Copa de la Reina (Femenina):

Barça Femenino: Las de Pere Romeu golearon al Real Madrid (0-4) en el Clásico de cuartos.

Las de Pere Romeu golearon al Real Madrid (0-4) en el Clásico de cuartos. Atlético de Madrid: Superó con solvencia al Athletic Club (4-1).

Superó con solvencia al Athletic Club (4-1). Levante Badalona: Dio la sorpresa al eliminar a la Real Sociedad (0-1).

Dio la sorpresa al eliminar a la Real Sociedad (0-1). UD Tenerife: Se metió en semis tras vencer al Madrid CFF (0-1).

Horario y dónde ver el sorteo por televisión

El evento comenzará puntualmente a las 13:00 horas (horario peninsular) y podrá seguirse a través de múltiples plataformas:

Televisión en abierto: Se emitirá en directo por Teledeporte de RTVE.

Se emitirá en directo por de RTVE. Plataformas de pago: Disponible en Movistar Plus+ (dial 7) y M+ LaLiga TV (dial 54).

Disponible en (dial 7) y (dial 54). Internet y Streaming: A través de RTVE Play, la web oficial de la RFEF.es y el canal de YouTube de RFEF TV.

Formato de las semifinales

En el cuadro masculino, el sorteo determinará también el orden de los campos. Al ser a doble partido, la ida se jugará en el estadio de la bola que salga en primer lugar y la vuelta en el segundo. En la Copa de la Reina, las eliminatorias seguirán el formato establecido por la federación para esta edición de 2026.