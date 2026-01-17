Sábado, 17 de enero de 2026

La Loteria Nacional ha celebrado hoy el tradicional Sorteo Especial Niños de San Ildefonso, uno de los más esperados del mes de enero. El sorteo, realizado desde las 13:00 horas, ya ha dejado miles de premios repartidos por toda España.

Premios principales del sorteo

Primer Premio: 58451

Segundo Premio: 64780

Tercer Premio: 09224

Estos premios reparten importantes cantidades:

El Primer Premio otorga 1.000.000 € por serie (100.000 € por décimo).

El Segundo Premio, 250.000 € por serie.

El Tercer Premio, 50.000 € por serie.

🔢 Otras extracciones premiadas

Extracciones de 4 cifras:

7616, 9675, 5649, 8840, 1204

Extracciones de 3 cifras:

514, 727, 995, 753, 411, 137, 585, 385, 198, 010, 086

Extracciones de 2 cifras:

90, 72, 00, 74, 65, 40, 65, 07, 67

Reintegros: 1, 4 y 3

Información para los ganadores

• Cobro de premios: Los premios pueden cobrarse en cualquier administración de loterías o en entidades bancarias autorizadas. Los décimos comprados online pueden gestionarse directamente a través de la plataforma oficial.

• Caducidad: Los premios de la Lotería Nacional caducan a los tres meses desde el día siguiente al sorteo.

• Próximo sorteo: La Lotería Nacional regresará el próximo jueves, con su sorteo habitual.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que publica Loterías y Apuestas del Estado.