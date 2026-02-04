El Barcelona confirmó su pase a las semifinales de la Copa del Rey por 62ª vez en su historia, y una vez más lo hizo de la mano de su joven estrella, Lamine Yamal. El canterano culé, de apenas 18 años, continúa su espectacular inicio de 2026, demostrando un nivel arrollador que recuerda a los mejores momentos de Leo Messi.

En el triunfo por 2-1 sobre el Albacete, Yamal volvió a ser decisivo: abrió el marcador y lideró al equipo durante los 90 minutos. Esta actuación se suma a una racha impresionante de seis partidos consecutivos en los que siempre marca, asiste o hace ambas cosas, destacando su capacidad de influir en cualquier competición.

En lo que va de año, Lamine ha marcado en cuatro partidos distintos: Copa del Rey contra Albacete y Racing, LaLiga frente a Elche y Santander, y Champions League ante Copenhague. Además, ha repartido asistencias clave en los duelos europeos y domésticos, consolidándose como el jugador más completo del Barça en la temporada.

Sus números son espectaculares: 14 goles y 13 asistencias que lo colocan como segundo máximo goleador del equipo y líder en pases de gol. La directiva, el cuerpo técnico y sus compañeros no escatiman elogios: Joan Laporta lo calificó de “genio”, Deco destacó que “volver a verlo disfrutar es bueno para todos”, y Gerard Martín aseguró que es “un jugador top mundial”.

Hansi Flick, consciente de su estado de forma, no dudó en alinearlo durante todo el partido, pese a las rotaciones que aplicó en el equipo. Yamal respondió como siempre: incansable, desequilibrante y decisivo.

Con él en plenitud, el Barça no solo sueña con revalidar la Copa del Rey, sino que también mantiene su firme candidatura en LaLiga y la Champions League. Lamine Yamal no se cansa de arrollar y, por ahora, nadie parece capaz de frenarlo.