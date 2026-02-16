Bajo la influencia de la Luna en Piscis, el mundo racional pierde fuerza frente al mundo de los sueños y las corazonadas. Es un día de empatía profunda y de conexión con lo invisible. En el ámbito profesional, se favorece la resolución de conflictos a través del perdón y la comprensión. En lo personal, es un momento idóneo para el arte, la meditación y el descanso del sistema nervioso.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El tránsito lunar por tu zona de cierre te pide bajar el ritmo. No es un día para iniciar batallas, sino para sanar heridas pasadas. En el trabajo, confía en tus corazonadas sobre ese proyecto que parece estancado. La clave está en el descanso reparador. Color: Azul marino.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tus amistades y círculos sociales se convierten en una fuente de inspiración. Es un día excelente para colaborar en causas humanitarias o proyectos grupales que busquen un bien común. En el amor, la complicidad con un amigo podría transformarse en algo más profundo. Color: Verde agua.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La Luna en tu zona profesional te otorga una visión inspirada de tu carrera. Tu intuición te permitirá anticipar movimientos en el mercado o dentro de tu empresa. No temas mostrar tu lado más humano ante tus superiores; hoy la empatía abre más puertas que la lógica fría. Color: Blanco perla.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Se activan tus ganas de explorar nuevos horizontes espirituales. Es una jornada ideal para el estudio de filosofías, viajes largos o cualquier actividad que expanda tu conciencia. Una noticia que llega de lejos traerá alivio a tu corazón y una nueva perspectiva de futuro. Color: Turquesa.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Día de transformación profunda. Es el momento de soltar lo que ya no sirve, ya sea un hábito o un apego emocional. En las finanzas, podrías recibir noticias sobre recursos compartidos, herencias o créditos que se resuelven de manera favorable gracias a tu paciencia. Color: Borgoña.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El foco se desplaza hacia la pareja y las asociaciones. La Luna frente a tu signo suaviza tu espíritu crítico y te permite conectar con las necesidades del otro. Es un día de conciliación y de entender que no todo tiene que ser perfecto para ser valioso. Color: Rosa viejo.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tu salud y tus rutinas diarias requieren un toque de magia y menos exigencia. Escucha los mensajes de tu cuerpo; el bienestar hoy viene de la mano de la relajación y no del esfuerzo físico extremo. En el trabajo, tu capacidad de servicio será muy valorada. Color: Gris seda.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La Luna en Piscis activa tu zona de la creatividad y el romance de forma armónica. Te sientes inspirado para crear algo único o para vivir un encuentro romántico lleno de espiritualidad. Tu magnetismo personal es suave pero irresistible para quienes te rodean. Color: Violeta.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El hogar se convierte en tu santuario. Sentirás la necesidad de refugiarte con tus seres queridos o de mejorar el ambiente de tu vivienda con detalles que aporten paz. Es un buen momento para sanar temas familiares que han estado latentes durante mucho tiempo. Color: Lavanda.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu comunicación se vuelve más intuitiva y poética. Es un día magnífico para escribir, enseñar o negociar desde la empatía. Lograrás convencer a los demás no por la fuerza de tus argumentos, sino por la sinceridad de tus palabras. Color: Azul acero.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Con el Sol todavía en tu signo, tienes el poder de materializar tus sueños. La Luna hoy te ayuda a estabilizar tus finanzas a través de decisiones intuitivas. Valorarás más la seguridad emocional que el reconocimiento público. Es un día de cosecha silenciosa. Color: Ocre.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Con la Luna en tu signo, tu sensibilidad está a flor de piel. Eres un canal de inspiración para los demás. Aprovecha este día para cuidar de ti mismo, para soñar despierto y para proyectar tus intenciones para el resto del año. Tu aura brilla con una luz especial. Color: Plata.