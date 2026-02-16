La ONCE ha celebrado hoy, lunes 16 de febrero de 2026, sus sorteos habituales diarios con el Cupón Diario y el Super ONCE, dos de los juegos más seguidos por los participantes en toda España.



Cupón Diario – Resultado de hoy

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE correspondiente a este lunes deja el siguiente resultado:

Número: Pendiente de publicación oficial

Serie: —

El resultado oficial del Cupón Diario suele publicarse a partir de las 21:45 horas, una vez finalizado el sorteo.

El Cupón Diario es el sorteo más tradicional de la organización, vigente desde 1939, y actualmente reparte un premio principal junto a la denominada “Paga”, que otorga ingresos anuales durante varios años al acertante.

Super ONCE – Resultado de hoy

El Super ONCE también se ha celebrado esta noche. La combinación ganadora está formada por 20 números extraídos de un total de 80.

Combinación ganadora: Pendiente de confirmación oficial

Este juego se realiza todos los días y permite elegir entre 5 y 11 números, obteniendo premios según el número de aciertos conseguidos.

Información para el ganador

• Cobro de premios: Los premios se pueden cobrar en los centros de la ONCE, entidades bancarias autorizadas o a través de la web oficial si el cupón fue adquirido online.

• Caducidad: Tienes un plazo de 30 días naturales para reclamar tu premio.

• Próximo sorteo: Mañana martes habrá una nueva oportunidad con los sorteos habituales de la ONCE.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que proporciona la ONCE.