El santoral de hoy, 17 de febrero, nos ofrece un contraste fascinante: la resistencia heroica de un mártir de los primeros siglos, San Rómulo, y la vida comunitaria de los Siete Santos Fundadores, que revolucionaron la Florencia medieval.

San Rómulo de Cesarea, mártir

San Rómulo fue un diácono de la Iglesia de Dios que vivió en el siglo IV. Su figura representa a los miles de cristianos que, en los albores de la fe, prefirieron la muerte antes que traicionar sus convicciones.

Durante la feroz persecución del emperador Diocleciano en Cesarea de Palestina, Rómulo fue arrestado por su labor como diácono. Tras confesar valientemente su fe y negarse a realizar sacrificios a los dioses romanos, fue decapitado en el año 303. Legado: Su nombre ha perdurado en el Martirologio como símbolo de la «diaconía» (servicio) llevada hasta el extremo del sacrificio.

Los Siete Santos Fundadores de los Servitas

En el año 1233, siete comerciantes de Florencia decidieron dejar atrás sus negocios y familias para vivir en absoluta pobreza y oración. Se les conoce como los «Siervos de María».

La Orden: Fundaron la Orden de los Servitas en el Monte Senario, centrando su espiritualidad en la compasión por los Siete Dolores de la Virgen María .

Canonización Conjunta: Son un caso único, pues el Papa León XIII los canonizó a los siete a la vez en 1888, enfatizando que su santidad nació de su amistad fraternal.

Otros santos que se celebran el 17 de febrero

Además de San Rómulo y los Servitas, hoy la Iglesia conmemora a: