El sorteo de EuroDreams celebrado este lunes 16 de febrero de 2026 ya tiene combinación ganadora. Este juego europeo, disponible en varios países, reparte premios en forma de sueldos mensuales y cantidades económicas según los aciertos obtenidos por los jugadores.
Combinación ganadora de hoy
- Números premiados: 06, 10, 13, 24, 26 y 38
- Número Sueño: 3
Para conseguir el premio de máxima categoría es necesario acertar los seis números junto al número Sueño.
Premios principales
EuroDreams es un sorteo que se celebra cada lunes y jueves a las 21:00 horas y en él participan varios países europeos.
Sus premios principales son:
- 1ª Categoría (6 + Sueño): 20.000 € al mes durante 30 años.
- 2ª Categoría (6 números): 2.000 € al mes durante 5 años.
- Resto de categorías: premios menores y reintegros según los aciertos obtenidos.
Para jugar, el participante elige seis números del 1 al 40 y un número adicional del 1 al 5 denominado “Sueño”.
Información para el ganador
• Cobro de premios:
Los premios pueden cobrarse en las administraciones oficiales o a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado si la apuesta fue realizada online.
• Caducidad:
El plazo habitual para reclamar premios es de 90 días naturales desde el día siguiente al sorteo.
• Próximo sorteo:
El siguiente sorteo de EuroDreams se celebrará el jueves 19 de febrero de 2026, con una nueva oportunidad de conseguir uno de sus sueldos millonarios.
Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que publican los organismos oficiales del sorteo.