El sorteo de EuroDreams celebrado este lunes 16 de febrero de 2026 ya tiene combinación ganadora. Este juego europeo, disponible en varios países, reparte premios en forma de sueldos mensuales y cantidades económicas según los aciertos obtenidos por los jugadores.



Combinación ganadora de hoy

Números premiados: 06, 10, 13, 24, 26 y 38

Número Sueño: 3

Para conseguir el premio de máxima categoría es necesario acertar los seis números junto al número Sueño.

Premios principales

EuroDreams es un sorteo que se celebra cada lunes y jueves a las 21:00 horas y en él participan varios países europeos.

Sus premios principales son:

1ª Categoría (6 + Sueño): 20.000 € al mes durante 30 años.

2ª Categoría (6 números): 2.000 € al mes durante 5 años.

Resto de categorías: premios menores y reintegros según los aciertos obtenidos.

Para jugar, el participante elige seis números del 1 al 40 y un número adicional del 1 al 5 denominado “Sueño”.

Información para el ganador

• Cobro de premios:

Los premios pueden cobrarse en las administraciones oficiales o a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado si la apuesta fue realizada online.

• Caducidad:

El plazo habitual para reclamar premios es de 90 días naturales desde el día siguiente al sorteo.

• Próximo sorteo:

El siguiente sorteo de EuroDreams se celebrará el jueves 19 de febrero de 2026, con una nueva oportunidad de conseguir uno de sus sueldos millonarios.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que publican los organismos oficiales del sorteo.