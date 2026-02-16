La Asociación de la Construcción, integrada en la Confederación de Empresarios de Ceuta, ha ratificado en su cargo a Karima Aomar como presidenta, mientras que Yalal Dris asumirá la vicepresidencia, dando continuidad al proyecto de representación empresarial del sector en la ciudad.



La organización empresarial del sector de la construcción en Ceuta ha formalizado la renovación de su junta directiva mediante la reelección de Karima Aomar como presidenta de la asociación. Junto a ella, Yalal Dris ocupará el cargo de vicepresidente, conformando un equipo que continuará trabajando en la defensa de los intereses de las empresas constructoras.

La reelección supone una muestra de confianza del sector en la gestión desarrollada durante el anterior mandato, en el que se ha buscado fortalecer la interlocución con las administraciones públicas y dar visibilidad a las necesidades de las empresas vinculadas a la construcción.

Este sector continúa siendo uno de los pilares económicos de Ceuta, generando empleo directo e indirecto y participando tanto en obra pública como privada. Entre los objetivos de esta nueva etapa figuran la dinamización de la actividad empresarial, la mejora de los procedimientos administrativos y el impulso de inversiones que favorezcan la creación de empleo.

Asimismo, la nueva directiva trabajará en reforzar la coordinación institucional para abordar asuntos clave como la contratación pública, la planificación urbanística y la seguridad jurídica en el desarrollo de proyectos constructivos.

Desde la Confederación de Empresarios se ha trasladado apoyo al nuevo equipo, confiando en que la continuidad en la presidencia permita consolidar los avances logrados y afrontar los retos actuales del sector.

Con esta reelección, la Asociación de la Construcción inicia un nuevo periodo de trabajo marcado por la continuidad, la representación empresarial y el objetivo de contribuir al desarrollo económico y social de la ciudad.