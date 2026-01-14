El fútbol inglés se detiene este miércoles 14 de enero para vivir un derbi londinense de alto voltaje. El Chelsea y el Arsenal se ven las caras en Stamford Bridge para disputar el partido de ida de las semifinales de la EFL Cup (Carabao Cup) 2025-2026.

Horario y dónde ver el partido en España

Si no quieres perderte este duelo estratégico entre los ‘Blues’ y los ‘Gunners’, aquí tienes los detalles clave:

• Hora: 21:00 (CET).

• Estadio: Stamford Bridge (Londres).

• Televisión: En España, el encuentro se podrá seguir en directo y online a través de la plataforma DAZN.

Un Chelsea renovado: El efecto Liam Rosenior

Este partido marca uno de los primeros grandes retos para el nuevo técnico del Chelsea, Liam Rosenior, quien asumió el banquillo tras la reciente salida de Enzo Maresca. Los locales llegan tras un camino sólido en la competición, habiendo eliminado al Cardiff, al Wolves y al Lincoln City. Rosenior afronta el reto con bajas sensibles como las de Lavia y Colwill (lesionados) y Cucurella (sancionado).

El Arsenal de Arteta: A por el primer título del año

Por su parte, el Arsenal de Mikel Arteta llega en un gran momento de forma, liderando la Premier League. Los ‘Gunners’ han tenido un camino más sufrido en esta copa, destacando su clasificación por penaltis ante el Crystal Palace en rondas previas. Se espera que Arteta salga con un once muy competitivo que podría incluir a figuras como Bukayo Saka y el goleador Viktor Gyökeres.

Alineaciones probables

A falta de confirmación oficial, estos son los onces que podrían saltar al césped:

• Chelsea (4-3-1-2): Jorgenson; James, Chalobah, Adarabioyo, Veiga; Enzo Fernández, Caicedo, Gallagher; Nkunku; Jackson y Madueke.

• Arsenal (4-3-3): David Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Ødegaard, Zubimendi, Declan Rice; Saka, Gyökeres y Trossard.