El martes, 16 de diciembre de 2025, la Luna ingresa en el enérgico y pionero signo de Aries. Esta energía inyecta un impulso de acción, iniciativa e independencia a la mitad de la semana. Es un día para dejar de lado las dudas y lanzarte a perseguir tus metas personales. Se favorecen las decisiones rápidas, el deporte y el liderazgo. La clave es la asertividad; evita la agresividad, la impulsividad excesiva y los conflictos innecesarios. ¡Actúa con coraje y determinación!

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

¡Aries, la Luna está en tu signo! Te sientes lleno de vitalidad y con ganas de tomar la delantera en todo. Es tu día para la acción y para poner en marcha planes personales.

Color: Rojo puro.

Rojo puro. Amor: Tu pasión está alta, pero evita los conflictos de ego con tu pareja. Si estás soltero, tu confianza atrae.

Tu pasión está alta, pero evita los conflictos de ego con tu pareja. Si estás soltero, tu confianza atrae. Salud: El ejercicio físico intenso es ideal para canalizar esta energía. Cuidado con los golpes o accidentes menores.

El ejercicio físico intenso es ideal para canalizar esta energía. Cuidado con los golpes o accidentes menores. Dinero: Tu iniciativa personal puede abrirte una nueva puerta financiera. Confía en tu instinto.

Tu iniciativa personal puede abrirte una nueva puerta financiera. Confía en tu instinto. Número de la suerte: 1.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tauro, necesitas un día de retiro e introspección. Dedica tiempo a solas, al descanso y a dejar ir lo que te agobia. Trabaja en la sanación emocional.

Color: Malva.

Malva. Amor: La empatía hacia tu pareja es clave. Escucha tu intuición sobre lo que necesitas soltar en una relación.

La empatía hacia tu pareja es clave. Escucha tu intuición sobre lo que necesitas soltar en una relación. Salud: El sueño y la meditación son vitales. Evita el agotamiento.

El sueño y la meditación son vitales. Evita el agotamiento. Dinero: Cuidado con gastos o pérdidas ocultas. La discreción en tus asuntos financieros es importante.

Cuidado con gastos o pérdidas ocultas. La discreción en tus asuntos financieros es importante. Número de la suerte: 6.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Géminis, tu vida social y tus amistades están en el foco. Es un día para iniciar proyectos con grupos o compartir tus ideas de forma abierta.

Color: Azul acero.

Azul acero. Amor: Un amigo puede darte un buen consejo. Las actividades grupales y el networking están favorecidos.

Un amigo puede darte un buen consejo. Las actividades grupales y el networking están favorecidos. Salud: La interacción social te da energía, pero no te agotes mentalmente.

La interacción social te da energía, pero no te agotes mentalmente. Dinero: Los proyectos colaborativos o la ayuda de un amigo pueden abrirte una oportunidad financiera a futuro.

Los proyectos colaborativos o la ayuda de un amigo pueden abrirte una oportunidad financiera a futuro. Número de la suerte: 5.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Cáncer, céntrate en tu carrera y en tu imagen pública. Es un día para tomar la iniciativa en el trabajo y mostrar tu lado más valiente.

Color: Gris.

Gris. Amor: Tu pareja apoya tus ambiciones, pero necesitas equilibrar la vida laboral y personal. Evita llevar el estrés de la oficina a casa.

Tu pareja apoya tus ambiciones, pero necesitas equilibrar la vida laboral y personal. Evita llevar el estrés de la oficina a casa. Salud: El estrés puede manifestarse en el estómago. Busca el equilibrio emocional.

El estrés puede manifestarse en el estómago. Busca el equilibrio emocional. Dinero: El éxito profesional se traduce en un aumento de ingresos. Es un buen momento para negociar con valentía.

El éxito profesional se traduce en un aumento de ingresos. Es un buen momento para negociar con valentía. Número de la suerte: 2.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo, la expansión mental y la búsqueda de la aventura te llaman. Es un día ideal para planificar viajes, iniciar estudios o buscar nuevas filosofías.

Color: Naranja vivo.

Naranja vivo. Amor: La relación se revitaliza con un plan de viaje o una actividad cultural emocionante.

La relación se revitaliza con un plan de viaje o una actividad cultural emocionante. Salud: La actividad física al aire libre es esencial. Evita el exceso de confianza que te lleve a descuidos.

La actividad física al aire libre es esencial. Evita el exceso de confianza que te lleve a descuidos. Dinero: Los asuntos relacionados con el extranjero, la ley o la educación superior se ven favorecidos económicamente.

Los asuntos relacionados con el extranjero, la ley o la educación superior se ven favorecidos económicamente. Número de la suerte: 8.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Virgo, el foco está en las finanzas compartidas, deudas e intimidad emocional. Es un día para ser valiente y enfrentar estos temas pendientes.

Color: Rojo ladrillo.

Rojo ladrillo. Amor: La intensidad emocional requiere honestidad. Es un buen momento para hablar de temas delicados y buscar soluciones juntos.

La intensidad emocional requiere honestidad. Es un buen momento para hablar de temas delicados y buscar soluciones juntos. Salud: La clave es la regeneración. Un ejercicio intenso te ayudará a liberar el estrés.

La clave es la regeneración. Un ejercicio intenso te ayudará a liberar el estrés. Dinero: Un buen día para reestructurar deudas o buscar asesoría sobre inversiones. Sé directo y claro.

Un buen día para reestructurar deudas o buscar asesoría sobre inversiones. Sé directo y claro. Número de la suerte: 4.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Libra, tus relaciones uno a uno son el centro de atención. Es un día para buscar el equilibrio, pero también para afirmar tus necesidades con tu pareja o socios.

Color: Carmesí.

Carmesí. Amor: La relación requiere un poco de acción. Si estás soltero, te atrae una persona con mucha energía.

La relación requiere un poco de acción. Si estás soltero, te atrae una persona con mucha energía. Salud: Evita el conflicto y céntrate en la colaboración activa. El ejercicio en pareja puede ser beneficioso.

Evita el conflicto y céntrate en la colaboración activa. El ejercicio en pareja puede ser beneficioso. Dinero: Las alianzas o contratos que involucren un compromiso activo están favorecidas.

Las alianzas o contratos que involucren un compromiso activo están favorecidas. Número de la suerte: 7.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio, céntrate en tu rutina de trabajo y en tu bienestar. Es un día para tomar la iniciativa en el trabajo y ser más asertivo en la resolución de problemas.

Color: Negro.

Negro. Amor: Muestra tu afecto a través de actos de servicio y ayuda práctica en el día a día.

Muestra tu afecto a través de actos de servicio y ayuda práctica en el día a día. Salud: Es un buen día para iniciar una rutina de ejercicios que te desafíe. Cuidado con las lesiones por impulsividad.

Es un buen día para iniciar una rutina de ejercicios que te desafíe. Cuidado con las lesiones por impulsividad. Dinero: Tu asertividad en el trabajo puede traerte recompensas. Negocia con confianza.

Tu asertividad en el trabajo puede traerte recompensas. Negocia con confianza. Número de la suerte: 9.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario, el romance, la creatividad y la diversión se encienden. Es un día para expresarte con valentía y lanzarte a un nuevo hobby o plan social.

Color: Naranja quemado.

Naranja quemado. Amor: La pasión y la aventura están en el aire. Si estás soltero, tu confianza atrae.

La pasión y la aventura están en el aire. Si estás soltero, tu confianza atrae. Salud: El ejercicio que te conecte con tu creatividad o amigos te sentará muy bien.

El ejercicio que te conecte con tu creatividad o amigos te sentará muy bien. Dinero: Las inversiones en hobbies o proyectos creativos pueden ser beneficiosas.

Las inversiones en hobbies o proyectos creativos pueden ser beneficiosas. Número de la suerte: 3.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio, el foco está en el hogar, la familia y las raíces. Es un día para tomar la iniciativa en un asunto doméstico o familiar pendiente.

Color: Rojo oscuro.

Rojo oscuro. Amor: La estabilidad emocional se encuentra al resolver un asunto familiar de forma activa. Evita ser demasiado controlador.

La estabilidad emocional se encuentra al resolver un asunto familiar de forma activa. Evita ser demasiado controlador. Salud: La paz mental se consigue al sentir que tienes control sobre tu entorno. La reorganización en casa es terapéutica.

La paz mental se consigue al sentir que tienes control sobre tu entorno. La reorganización en casa es terapéutica. Dinero: Las inversiones inmobiliarias o gastos para mejorar la tecnología en casa están favorecidos.

Las inversiones inmobiliarias o gastos para mejorar la tecnología en casa están favorecidos. Número de la suerte: 10.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Acuario, las comunicaciones, los viajes cortos y el aprendizaje están favorecidos. Es un día para compartir tus ideas con valentía y debatir con inteligencia.

Color: Azul eléctrico.

Azul eléctrico. Amor: Las conversaciones sobre el futuro o temas humanitarios unen a la pareja. Un plan espontáneo es bienvenido.

Las conversaciones sobre el futuro o temas humanitarios unen a la pareja. Un plan espontáneo es bienvenido. Salud: El exceso de actividad mental puede tensarte. Las caminatas te ayudarán a pensar con claridad.

El exceso de actividad mental puede tensarte. Las caminatas te ayudarán a pensar con claridad. Dinero: Los acuerdos de comunicación, ventas o tecnología pueden traerte beneficios inesperados.

Los acuerdos de comunicación, ventas o tecnología pueden traerte beneficios inesperados. Número de la suerte: 11.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis, el foco está en tus finanzas, posesiones y autovaloración. Es un día para ser más proactivo y asertivo al buscar nuevas fuentes de ingresos.