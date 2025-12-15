Le ofrecemos la información completa del sorteo EuroDreams celebrado esta noche, lunes 15 de diciembre de 2025. Este sorteo, con premios que se pagan en forma de sueldo mensual, se juega a nivel europeo con la participación de nueve países, incluida España. A continuación, los números ganadores. ¡Mucha suerte!

Combinación ganadora del EuroDreams

El sorteo de EuroDreams se celebra todos los lunes y jueves a las 21:00 horas. Para ganar, el jugador debe acertar seis números (del 1 al 40) y una cifra adicional denominada «Sueño» (del 1 al 5).

La combinación ganadora extraída hoy es la siguiente:

08, 22, 23, 31, 39 y 40

El número ‘Sueño’ (Dream) ha sido el:

4

Premios y categorías

El atractivo principal de EuroDreams reside en sus premios mayores, que se abonan como un sueldo mensual:

• Primer Premio (La Joya de la Corona): 20.000 euros al mes durante 30 años, lo que asciende a un total de 7.200.000 euros.

• Segundo Premio: 2.000 euros al mes durante cinco años, sumando un total de 120.000 euros.

Además de los premios principales, existen categorías con premios fijos que van desde el reintegro (5 euros), los 40 euros y los 120 euros, hasta el reembolso del billete (2,50 euros) por acertar solo el número de ‘Sueño’.

Aviso Importante

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado es la única entidad que proporciona la lista oficial de resultados. Este periódico no se responsabiliza de los posibles errores u omisiones que pudieran existir en la transcripción de los números.