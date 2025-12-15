El santoral católico conmemora hoy, 16 de diciembre, a Santa Adelaida (o Adela), una de las figuras políticas y religiosas más importantes del Sacro Imperio Romano Germánico en el siglo X. Su vida, marcada por el poder y la adversidad, la llevó a dedicar sus últimos años a la caridad.
Santa Adelaida (Adela) I de Borgoña
Adelaida (931-999) fue reina de Italia, emperatriz y regente, conocida por su piedad, su labor en favor de la Iglesia y su resistencia ante las intrigas políticas.
- Vida y Matrimonios: Adelaida nació como princesa de Borgoña. A los 16 años se casó con Lotario II, rey de Italia. Tras el asesinato de su esposo, fue encarcelada por el usurpador Berengario II. Logró escapar y pidió protección al emperador Otón I de Alemania, con quien se casó en 951, siendo coronada Emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico en Roma en 962.
- Adversidad y Piedad: A lo largo de su vida sufrió múltiples penas, incluyendo intrigas palaciegas y el destierro temporal. Tras la muerte de su segundo esposo y luego de su hijo, Otón II, ejerció la regencia de su nieto, Otón III, por un tiempo.
- Legado de Caridad: Santa Adelaida puso su influencia al servicio de la fe. Dedicó grandes fortunas a la fundación y restauración de iglesias y monasterios (como el de Pavía y el de San Pedro en Roma). Pasó sus últimos años retirada en el monasterio de Seltz, que ella misma fundó, ejerciendo una caridad ejemplar hacia los pobres y los necesitados.
- Patronazgo: Es considerada Patrona de las emperatrices, las viudas, los segundos matrimonios, los exiliados y las familias numerosas.
Otros santos que se celebran el 16 de diciembre
Junto a la conmemoración de Santa Adelaida, en esta jornada la Iglesia Católica también recuerda la onomástica de otras figuras de la fe:
- San Ageo, profeta: Uno de los doce profetas menores del Antiguo Testamento, que vivió en el siglo VI a.C. Sus profecías animaron al pueblo de Israel a reconstruir el Templo de Jerusalén.
- San Everardo de Salzburgo, obispo: Obispo y abad austríaco del siglo XII.
- San Beano, obispo.
Beatos
- Beata María de los Ángeles (Mariana) Fontanella: Monja carmelita italiana del siglo XVII, conocida por sus éxtasis y su vida de penitencia.
- Beato Clemente Marchisio: Sacerdote italiano del siglo XIX.
- Beato Felipe Siphnog Onphitak: Mártir laosiano.