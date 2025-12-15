El santoral católico conmemora hoy, 16 de diciembre, a Santa Adelaida (o Adela), una de las figuras políticas y religiosas más importantes del Sacro Imperio Romano Germánico en el siglo X. Su vida, marcada por el poder y la adversidad, la llevó a dedicar sus últimos años a la caridad.

Santa Adelaida (Adela) I de Borgoña

Adelaida (931-999) fue reina de Italia, emperatriz y regente, conocida por su piedad, su labor en favor de la Iglesia y su resistencia ante las intrigas políticas.

Vida y Matrimonios: Adelaida nació como princesa de Borgoña. A los 16 años se casó con Lotario II, rey de Italia. Tras el asesinato de su esposo, fue encarcelada por el usurpador Berengario II. Logró escapar y pidió protección al emperador Otón I de Alemania, con quien se casó en 951, siendo coronada Emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico en Roma en 962.

Adelaida nació como princesa de Borgoña. A los 16 años se casó con Lotario II, rey de Italia. Tras el asesinato de su esposo, fue encarcelada por el usurpador Berengario II. Logró escapar y pidió protección al emperador Otón I de Alemania, con quien se casó en 951, siendo coronada en Roma en 962. Adversidad y Piedad: A lo largo de su vida sufrió múltiples penas, incluyendo intrigas palaciegas y el destierro temporal. Tras la muerte de su segundo esposo y luego de su hijo, Otón II, ejerció la regencia de su nieto, Otón III, por un tiempo.

A lo largo de su vida sufrió múltiples penas, incluyendo intrigas palaciegas y el destierro temporal. Tras la muerte de su segundo esposo y luego de su hijo, Otón II, ejerció la regencia de su nieto, Otón III, por un tiempo. Legado de Caridad: Santa Adelaida puso su influencia al servicio de la fe. Dedicó grandes fortunas a la fundación y restauración de iglesias y monasterios (como el de Pavía y el de San Pedro en Roma). Pasó sus últimos años retirada en el monasterio de Seltz, que ella misma fundó, ejerciendo una caridad ejemplar hacia los pobres y los necesitados.

Santa Adelaida puso su influencia al servicio de la fe. Dedicó grandes fortunas a la fundación y restauración de iglesias y monasterios (como el de Pavía y el de San Pedro en Roma). Pasó sus últimos años retirada en el monasterio de Seltz, que ella misma fundó, ejerciendo una caridad ejemplar hacia los pobres y los necesitados. Patronazgo: Es considerada Patrona de las emperatrices, las viudas, los segundos matrimonios, los exiliados y las familias numerosas.

Otros santos que se celebran el 16 de diciembre

Junto a la conmemoración de Santa Adelaida, en esta jornada la Iglesia Católica también recuerda la onomástica de otras figuras de la fe:

San Ageo, profeta: Uno de los doce profetas menores del Antiguo Testamento, que vivió en el siglo VI a.C. Sus profecías animaron al pueblo de Israel a reconstruir el Templo de Jerusalén.

Uno de los doce profetas menores del Antiguo Testamento, que vivió en el siglo VI a.C. Sus profecías animaron al pueblo de Israel a reconstruir el Templo de Jerusalén. San Everardo de Salzburgo, obispo: Obispo y abad austríaco del siglo XII.

Obispo y abad austríaco del siglo XII. San Beano, obispo.

Beatos