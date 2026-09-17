Jueves en Ceuta: la agenda del puerto y de las oficinas municipales marcará el ritmo; hoy conviene priorizar tareas y evitar imprevistos.

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Ceuta, ciudad autónoma de España en la costa norteafricana, mantiene actividad en barrios y muelles. Para organizar la jornada, enfoque práctico: una prioridad de salud, una tarea laboral y una acción personal clara. Estas son las predicciones por signo.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Ve directo, sin pasar por encima de lo que los demás necesitan. Si el día trae imprevistos, piensa cada movimiento con calma y evita decisiones apresuradas en el puerto o en gestiones administrativas.

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Color: rojo vivo

Amor: conversación breve y sincera

Salud: cuida la tensión acumulada

Dinero: orden antes de gastar

Número de la suerte: 9

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El día se acomoda cuando priorizas lo estable; busca el momento adecuado para cerrar asuntos pendientes sin prisa.

Color: verde esmeralda

Amor: gana terreno la complicidad

Salud: descanso reparador

Dinero: revisión de gastos fijos

Número de la suerte: 6

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu mente está activa; organiza la energía para no dispersarte. Una planificación rápida en la ciudad te servirá para cumplir horarios.

Color: azul claro

Amor: mensajes que aclaran

Salud: evita el exceso de cafeína

Dinero: negociar con calma

Número de la suerte: 3

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Lo emocional pesa hoy, pero puedes convertirlo en ventaja si cuidas el tono con quienes te rodean.

Color: blanco marfil

Amor: sensibilidad y cercanía

Salud: protege el descanso nocturno

Dinero: ingresos con efecto gradual

Número de la suerte: 2

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La jornada pide protagonismo con disciplina. En Ceuta, una tarea bien definida en el trabajo o en una actividad local puede otorgarte reconocimiento.

Color: dorado

Amor: iniciativa que suma

Salud: atención al calor corporal

Dinero: buen momento para priorizar

Número de la suerte: 8

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Tu capacidad para ordenar destacará en el trabajo; revisa documentación y tareas con detenimiento.

Color: gris perla

Amor: detalles que se ven

Salud: revisión de hábitos

Dinero: ajusta presupuestos

Número de la suerte: 5

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La armonía abre puertas si mantienes un enfoque diplomático; en reuniones, escucha antes de cerrar acuerdos.

Color: rosa viejo

Amor: acuerdos con buena sintonía

Salud: respira y regula el ritmo

Dinero: evita decisiones impulsivas

Número de la suerte: 7

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Se activan conversaciones de fondo; si propones un cambio, hazlo con argumentos y sin dramatizar.

Color: negro azabache

Amor: honestidad con límites

Salud: controla el estrés

Dinero: buen ojo para oportunidades

Número de la suerte: 4

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Te favorece el movimiento y la claridad de objetivos; marca un plan y ejecuta por pasos si tienes decisiones laborales.

Color: azul marino

Amor: planes compartidos que ilusionan

Salud: hidrátate y cuida la postura

Dinero: llega orden y resultado

Número de la suerte: 1

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu constancia es protagonista. En Ceuta, donde las agendas suelen exigir cumplimiento, mantén el ritmo y evita dispersarte.

Color: marrón tierra

Amor: estabilidad y compromiso

Salud: cuida articulaciones

Dinero: estrategia antes que atajos

Número de la suerte: 10

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Ideas claras para mejorar una rutina, también en lo profesional. Si surge una propuesta, revísala con criterio antes de aceptar.

Color: turquesa

Amor: conversación con tono ligero

Salud: atención a la pantalla

Dinero: ahorro con visión

Número de la suerte: 11

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Escucha la intuición, pero busca hechos que la respalden. Evita asumir responsabilidades que no te corresponden en lo cotidiano.

Color: azul violeta

Amor: ternura y comprensión

Salud: cuida la sensibilidad emocional

Dinero: revisa compromisos

Número de la suerte: 12

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Consejo astral para hoy

Define una prioridad en salud, una acción concreta en el trabajo y un gesto claro en lo personal. En Ceuta, donde el ritmo del puerto y la administración puede acelerar la jornada, controla lo que dependa de ti y evita confrontaciones por lo que no puedas cambiar.

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