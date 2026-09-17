Jueves en Ceuta: la agenda del puerto y de las oficinas municipales marcará el ritmo; hoy conviene priorizar tareas y evitar imprevistos.
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Ceuta, ciudad autónoma de España en la costa norteafricana, mantiene actividad en barrios y muelles. Para organizar la jornada, enfoque práctico: una prioridad de salud, una tarea laboral y una acción personal clara. Estas son las predicciones por signo.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Ve directo, sin pasar por encima de lo que los demás necesitan. Si el día trae imprevistos, piensa cada movimiento con calma y evita decisiones apresuradas en el puerto o en gestiones administrativas.
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- Color: rojo vivo
- Amor: conversación breve y sincera
- Salud: cuida la tensión acumulada
- Dinero: orden antes de gastar
- Número de la suerte: 9
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
El día se acomoda cuando priorizas lo estable; busca el momento adecuado para cerrar asuntos pendientes sin prisa.
- Color: verde esmeralda
- Amor: gana terreno la complicidad
- Salud: descanso reparador
- Dinero: revisión de gastos fijos
- Número de la suerte: 6
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Tu mente está activa; organiza la energía para no dispersarte. Una planificación rápida en la ciudad te servirá para cumplir horarios.
- Color: azul claro
- Amor: mensajes que aclaran
- Salud: evita el exceso de cafeína
- Dinero: negociar con calma
- Número de la suerte: 3
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Lo emocional pesa hoy, pero puedes convertirlo en ventaja si cuidas el tono con quienes te rodean.
- Color: blanco marfil
- Amor: sensibilidad y cercanía
- Salud: protege el descanso nocturno
- Dinero: ingresos con efecto gradual
- Número de la suerte: 2
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
La jornada pide protagonismo con disciplina. En Ceuta, una tarea bien definida en el trabajo o en una actividad local puede otorgarte reconocimiento.
- Color: dorado
- Amor: iniciativa que suma
- Salud: atención al calor corporal
- Dinero: buen momento para priorizar
- Número de la suerte: 8
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Tu capacidad para ordenar destacará en el trabajo; revisa documentación y tareas con detenimiento.
- Color: gris perla
- Amor: detalles que se ven
- Salud: revisión de hábitos
- Dinero: ajusta presupuestos
- Número de la suerte: 5
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
La armonía abre puertas si mantienes un enfoque diplomático; en reuniones, escucha antes de cerrar acuerdos.
- Color: rosa viejo
- Amor: acuerdos con buena sintonía
- Salud: respira y regula el ritmo
- Dinero: evita decisiones impulsivas
- Número de la suerte: 7
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Se activan conversaciones de fondo; si propones un cambio, hazlo con argumentos y sin dramatizar.
- Color: negro azabache
- Amor: honestidad con límites
- Salud: controla el estrés
- Dinero: buen ojo para oportunidades
- Número de la suerte: 4
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Te favorece el movimiento y la claridad de objetivos; marca un plan y ejecuta por pasos si tienes decisiones laborales.
- Color: azul marino
- Amor: planes compartidos que ilusionan
- Salud: hidrátate y cuida la postura
- Dinero: llega orden y resultado
- Número de la suerte: 1
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Tu constancia es protagonista. En Ceuta, donde las agendas suelen exigir cumplimiento, mantén el ritmo y evita dispersarte.
- Color: marrón tierra
- Amor: estabilidad y compromiso
- Salud: cuida articulaciones
- Dinero: estrategia antes que atajos
- Número de la suerte: 10
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Ideas claras para mejorar una rutina, también en lo profesional. Si surge una propuesta, revísala con criterio antes de aceptar.
- Color: turquesa
- Amor: conversación con tono ligero
- Salud: atención a la pantalla
- Dinero: ahorro con visión
- Número de la suerte: 11
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Escucha la intuición, pero busca hechos que la respalden. Evita asumir responsabilidades que no te corresponden en lo cotidiano.
- Color: azul violeta
- Amor: ternura y comprensión
- Salud: cuida la sensibilidad emocional
- Dinero: revisa compromisos
- Número de la suerte: 12
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Consejo astral para hoy
Define una prioridad en salud, una acción concreta en el trabajo y un gesto claro en lo personal. En Ceuta, donde el ritmo del puerto y la administración puede acelerar la jornada, controla lo que dependa de ti y evita confrontaciones por lo que no puedas cambiar.