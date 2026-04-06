Este lunes 6 de abril de 2026 arranca con una energía renovada que invita a la acción y al cambio. Los astros se alinean para favorecer los nuevos comienzos, especialmente en el ámbito laboral y personal, donde las decisiones que tomes hoy pueden marcar un antes y un después en tu camino.

La influencia lunar potencia la intuición y la creatividad, mientras que los planetas en tránsito sugieren que es momento de apostar por tus proyectos más ambiciosos. La paciencia será clave para navegar algunas tensiones menores que pueden surgir en las relaciones interpersonales.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tu espíritu emprendedor está en su punto más alto. Las oportunidades profesionales tocarán a tu puerta y tu carisma natural te abrirá caminos inesperados.

Color: Rojo intenso

Rojo intenso Amor: Conversaciones profundas fortalecerán vínculos existentes

Conversaciones profundas fortalecerán vínculos existentes Salud: Energía desbordante, ideal para actividades físicas

Energía desbordante, ideal para actividades físicas Dinero: Propuesta laboral interesante en camino

Propuesta laboral interesante en camino Número de la suerte: 7

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad que tanto buscas comienza a materializarse. Tu perseverancia da frutos y los proyectos a largo plazo muestran signos prometedores de crecimiento.

Color: Verde esmeralda

Verde esmeralda Amor: Momento perfecto para declaraciones importantes

Momento perfecto para declaraciones importantes Salud: Cuida tu alimentación, tu cuerpo te lo agradecerá

Cuida tu alimentación, tu cuerpo te lo agradecerá Dinero: Inversiones seguras y rentables a la vista

Inversiones seguras y rentables a la vista Número de la suerte: 15

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu versatilidad será tu mayor fortaleza hoy. Las ideas fluyen con facilidad y tu capacidad de comunicación abre puertas que parecían cerradas para siempre.

Color: Amarillo brillante

Amarillo brillante Amor: Coqueteo y diversión marcan el tono del día

Coqueteo y diversión marcan el tono del día Salud: Ejercita tu mente con lecturas estimulantes

Ejercita tu mente con lecturas estimulantes Dinero: Múltiples fuentes de ingresos se activan

Múltiples fuentes de ingresos se activan Número de la suerte: 23

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las emociones fluyen de manera armoniosa y tu intuición te guía hacia decisiones acertadas. El hogar y la familia ocupan un lugar central en tus pensamientos.

Color: Plata lunar

Plata lunar Amor: Intimidad y comprensión mutua se profundizan

Intimidad y comprensión mutua se profundizan Salud: Momento ideal para tratamientos de relajación

Momento ideal para tratamientos de relajación Dinero: Gastos relacionados con el hogar traen satisfacción

Gastos relacionados con el hogar traen satisfacción Número de la suerte: 4

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu magnetismo personal alcanza niveles extraordinarios. Los reflectores se encienden para ti y cada paso que das resuena con autoridad y confianza natural.

Color: Dorado real

Dorado real Amor: Pasión y romance se intensifican notablemente

Pasión y romance se intensifican notablemente Salud: Tu vitalidad contagia a quienes te rodean

Tu vitalidad contagia a quienes te rodean Dinero: Reconocimiento profesional se traduce en beneficios

Reconocimiento profesional se traduce en beneficios Número de la suerte: 11

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La precisión y el detalle que caracterizan tu forma de trabajar encuentran el reconocimiento merecido. Los proyectos meticulosos comienzan a dar resultados tangibles.

Color: Azul marino

Azul marino Amor: Actos de servicio expresan mejor que palabras tus sentimientos

Actos de servicio expresan mejor que palabras tus sentimientos Salud: Rutinas saludables establecidas muestran beneficios

Rutinas saludables establecidas muestran beneficios Dinero: Análisis cuidadoso revela oportunidades de ahorro

Análisis cuidadoso revela oportunidades de ahorro Número de la suerte: 18

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El equilibrio que tanto valoras se manifiesta en todas las áreas de tu vida. Las relaciones interpersonales fluyen con armonía y gracia natural.

Color: Rosa suave

Rosa suave Amor: Diplomacia y encanto resuelven conflictos pendientes

Diplomacia y encanto resuelven conflictos pendientes Salud: Busca actividades que nutran tu bienestar emocional

Busca actividades que nutran tu bienestar emocional Dinero: Colaboraciones beneficiosas generan ingresos extras

Colaboraciones beneficiosas generan ingresos extras Número de la suerte: 26

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu intensidad emocional se canaliza hacia objetivos concretos y transformadores. Los secretos guardados encuentran la luz adecuada para ser revelados.

Color: Borgoña profundo

Borgoña profundo Amor: Conexiones magnéticas y transformadoras en el horizonte

Conexiones magnéticas y transformadoras en el horizonte Salud: Procesos de regeneración interna se aceleran

Procesos de regeneración interna se aceleran Dinero: Inversiones arriesgadas pueden resultar muy rentables

Inversiones arriesgadas pueden resultar muy rentables Número de la suerte: 9

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El horizonte se amplía y nuevas aventuras llaman a tu puerta. Tu optimismo contagioso atrae oportunidades de crecimiento personal y profesional excepcionales.

Color: Púrpura vibrante

Púrpura vibrante Amor: Aventuras románticas con personas de diferentes culturas

Aventuras románticas con personas de diferentes culturas Salud: Deportes al aire libre revitalizan tu espíritu

Deportes al aire libre revitalizan tu espíritu Dinero: Oportunidades internacionales prometen expansión económica

Oportunidades internacionales prometen expansión económica Número de la suerte: 33

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu disciplina y constancia comienzan a construir los cimientos de logros duraderos. Las metas a largo plazo se vislumbran más claras que nunca.

Color: Gris antracita

Gris antracita Amor: Relaciones serias y comprometidas toman forma

Relaciones serias y comprometidas toman forma Salud: La constancia en el ejercicio muestra resultados visibles

La constancia en el ejercicio muestra resultados visibles Dinero: Planificación financiera a largo plazo da frutos

Planificación financiera a largo plazo da frutos Número de la suerte: 14

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu originalidad e innovación encuentran el espacio perfecto para manifestarse. Las ideas revolucionarias que has estado cultivando comienzan a tomar forma concreta.

Color: Turquesa eléctrico

Turquesa eléctrico Amor: Amistades evolucionan hacia vínculos más profundos

Amistades evolucionan hacia vínculos más profundos Salud: Terapias alternativas ofrecen beneficios sorprendentes

Terapias alternativas ofrecen beneficios sorprendentes Dinero: Tecnología e innovación abren nuevas vías de ingresos

Tecnología e innovación abren nuevas vías de ingresos Número de la suerte: 21

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu sensibilidad artística y espiritual alcanza nuevas dimensiones de expresión. Los sueños premonitorios y la intuición agudizada te guían hacia decisiones sabias.

Color: Violeta místico

Violeta místico Amor: Conexiones telepáticas con personas especiales

Conexiones telepáticas con personas especiales Salud: Meditación y yoga elevan tu vibración energética

Meditación y yoga elevan tu vibración energética Dinero: Proyectos creativos generan ingresos inesperados

Proyectos creativos generan ingresos inesperados Número de la suerte: 12

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Consejo astral para hoy

La energía de este lunes 6 de abril invita a mantener los pies en la tierra mientras permites que tu espíritu se eleve hacia nuevas posibilidades. No temas tomar decisiones importantes, pues las configuraciones planetarias actuales favorecen los cambios valientes y necesarios. Confía en tu intuición y recuerda que cada paso que das hoy construye el camino hacia tus sueños más ambiciosos.