La jornada de sorteos del domingo 5 de abril de 2026 deja nuevos resultados en los juegos más seguidos por miles de jugadores en España. El Sueldazo de la ONCE, la Bonoloto y El Gordo de la Primitiva ya han publicado sus combinaciones premiadas, por lo que muchos participantes buscan desde primera hora comprobar si su boleto ha resultado agraciado.

A continuación, repasamos los números premiados del domingo 5 de abril y los datos clave de cada sorteo.

Resultado del Sueldazo de la ONCE

En el sorteo del Sueldazo de la ONCE, el número premiado ha sido el 65996 y la serie ganadora la 019.

Además del premio principal, este sorteo reparte también otras cantidades entre los números cuyas cifras coincidan parcialmente con la combinación ganadora. Según la información habitual del juego, se conceden premios a las últimas cifras del número principal y también a determinadas extracciones adicionales.

De este modo, se reparten:

200 euros a las cuatro últimas cifras

a las cuatro últimas cifras 30 euros a las tres últimas cifras

a las tres últimas cifras 4 euros a las dos últimas cifras

a las dos últimas cifras 2 euros a la última cifra

A esto se suman los premios correspondientes a las extracciones adicionales, con 400 euros para los números de cinco cifras que coincidan con esos premios especiales, siempre que no coincidan con la serie del Sueldazo.

Resultado de El Gordo de la Primitiva

La combinación ganadora de El Gordo de la Primitiva en el sorteo del domingo 5 de abril de 2026 ha sido la formada por los números:

06, 18, 23, 39 y 42

El número clave, también conocido como reintegro, ha sido el 3.

Los jugadores que participaron en este sorteo ya pueden revisar sus resguardos para comprobar si han acertado la combinación completa o alguna de las categorías con premio.

Resultado de la Bonoloto

En el caso de la Bonoloto, la combinación ganadora del domingo ha estado compuesta por los números:

5, 15, 22, 28, 36, 47

El número complementario ha sido el 19, mientras que el reintegro ha correspondido al 7.

Como ocurre en cada sorteo, acertar una parte de la combinación también puede dar acceso a distintas categorías de premio, en función del número de aciertos obtenidos.

Dónde comprobar los resultados oficiales

Aunque estos son los números difundidos para los sorteos celebrados este domingo 5 de abril de 2026, conviene recordar que la única lista oficial válida es la publicada por Loterías y Apuestas del Estado y por los canales oficiales de la ONCE.

Por ese motivo, antes de dar por premiado un boleto, lo más recomendable es contrastar siempre el resultado en las plataformas oficiales o en un punto de venta autorizado.