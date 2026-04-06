El precio de la gasolina vuelve a centrar la atención de muchos conductores este lunes 6 de abril, en una jornada marcada por la vuelta a la rutina tras la Semana Santa en buena parte de España. Aunque en Andalucía no se celebra el Lunes de Pascua, son muchos los usuarios que buscan hoy las gasolineras más baratas para ahorrar en cada repostaje.

Con los datos disponibles a primera hora, se pueden localizar ya las estaciones de servicio con los precios más bajos en varias capitales y municipios andaluces. La referencia para esta comparativa vuelve a ser el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, que permite consultar el coste actualizado de los carburantes en cada punto de venta.

Sevilla: Utrera y alrededores lideran los precios más bajos

En la provincia de Sevilla, los precios más competitivos en gasolina 95 se concentran en Utrera, donde destaca una estación en la avenida San Juan Bosco con el litro a 1,319 euros, seguida de otra en la calle Écija-Jerez a 1,349 euros. También aparecen entre las más económicas estaciones de Cantillana, Écija, Olivares, La Algaba, Camas y varios puntos de la capital sevillana, con precios que rondan los 1,419 y 1,429 euros.

En gasolina 98, Sevilla capital concentra varias de las opciones más baratas de la provincia. Los precios arrancan en 1,599 euros por litro, con otras estaciones en la ciudad y en municipios cercanos como San José de la Rinconada, Mairena del Alcor o Alcalá de Guadaíra moviéndose entre 1,619 y 1,639 euros.

En cuanto al diésel, vuelve a sobresalir Utrera con una de las tarifas más bajas, situada en 1,584 euros por litro. También figuran entre las opciones más ajustadas La Puebla del Río, Bollullos de la Mitación y Sevilla capital, en una franja de precios que va desde 1,59 hasta 1,669 euros.

Málaga: precios ajustados en Trapiche, Mollina y la capital

En la provincia de Málaga, la gasolina 95 presenta sus mejores precios en Trapiche, Mollina y Málaga capital. Entre las tarifas más competitivas destacan estaciones con importes desde 1,41 euros por litro, seguidas de otras en Vélez-Málaga, Torremolinos, Torre del Mar y Benalmádena, con cifras por debajo o cerca de 1,48 euros.

Para quienes utilizan gasolina 98, la opción más económica de la jornada se sitúa en Nueva Andalucía, con el litro a 1,579 euros. Por detrás aparecen estaciones en Málaga, Benalmádena, Marbella, Coín y Torre del Mar, en una horquilla que se mueve entre 1,595 y 1,669 euros.

En diésel, varias estaciones de la provincia compiten con precios bastante ajustados. Arroyo de la Miel, Cuevas de San Marcos, Villanueva del Trabuco, Trapiche y otras localidades malagueñas ofrecen tarifas desde 1,678 euros por litro, con diferencias reducidas entre unas y otras.

Cádiz: Jerez concentra buena parte de las opciones más baratas

La provincia gaditana vuelve a situar a Jerez de la Frontera como uno de los principales focos de precios bajos. En gasolina 95, las tarifas más económicas parten de 1,409 euros por litro, con varias estaciones en la ciudad por debajo de los 1,43 euros. También aparecen entre las más asequibles Puerto Serrano y otros puntos de la provincia.

En gasolina 98, la opción más barata se encuentra igualmente en Jerez, con un precio de 1,562 euros por litro. Después figuran estaciones en La Línea de la Concepción, Chiclana, Tarifa, Chipiona y de nuevo Jerez, con importes que suben progresivamente hasta 1,649 euros.

En el caso del diésel, los precios más bajos arrancan en 1,668 euros por litro en Puerto Serrano. También destacan Jerez, Conil, Villamartín, Cádiz y Barbate, con una oferta bastante repartida y precios cercanos a los 1,70 euros.

Córdoba: La Carlota marca uno de los mejores precios en gasolina 95

En Córdoba, el precio más bajo en gasolina 95 se localiza en La Carlota, donde el litro se sitúa en 1,399 euros. A partir de ahí, Córdoba capital y Palma del Río reúnen numerosas estaciones con precios en torno a 1,429 euros, lo que convierte a la provincia en una de las más competitivas de la jornada para este carburante.

En gasolina 98, los importes más bajos aparecen en Alcolea y Rute, ambas con el litro a 1,595 euros. También destacan opciones en Espejo, Lucena, Baena, Pozoblanco y la capital cordobesa, con precios que escalan hasta 1,656 euros.

Respecto al diésel, Castro del Río ofrece el coste más reducido, con 1,64 euros por litro. Otras localidades como Carcabuey, Benamejí, Baena, Rute, La Rambla, Lucena o Hinojosa del Duque completan el listado de estaciones con precios más ajustados.

Granada: Motril, Granada capital y el área metropolitana, entre las más económicas

En la provincia de Granada, las tarifas más bajas de gasolina 95 se reparten entre Motril, Granada capital y Otura. El precio mínimo arranca en 1,455 euros por litro, con otras estaciones cercanas situadas entre 1,457 y 1,499 euros.

En gasolina 98, Motril vuelve a colocarse entre los puntos más baratos con 1,579 euros por litro, seguida por Granada, Valderrubio, Cúllar, Castril, Ogíjares, Atarfe y Armilla, en una franja de precios que llega hasta 1,649 euros.

Para el diésel, una estación de Churriana de la Vega destaca claramente por debajo del resto, con el litro a 1,499 euros. También aparecen precios competitivos en Motril, Albolote y Granada capital, con varias opciones entre 1,625 y 1,679 euros.

Ceuta: ON365 ofrece el precio más bajo en gasolina 95

En Ceuta, los precios de la gasolina 95 muestran menos margen de diferencia que en la península, aunque también es posible encontrar opciones más económicas. Este lunes, las estaciones ON365 situadas en el Muelle Alfau y en la Avenida Teniente General Muslera figuran con el precio más bajo, ambas en 1,484 euros por litro.

Muy cerca se sitúan otras estaciones como DISA Varadero, Shell Punta Almina, Shell Muelle Dato, Shell Catena y DISA Puerto, con tarifas de 1,493 euros. Por encima aparecen Moeve, con 1,494 euros, y varias estaciones de Cepsa, que alcanzan los 1,503 euros por litro.

Cómo encontrar la gasolinera más barata

El precio del carburante puede variar de forma notable no solo entre provincias, sino también entre municipios cercanos e incluso dentro de una misma ciudad. Por eso, antes de repostar conviene revisar los importes actualizados y comparar varias estaciones próximas, especialmente si se trata de un depósito completo.

Consultar los precios oficiales permite localizar con rapidez las estaciones más económicas de cada zona y ajustar mejor el gasto en un momento en el que el coste de la energía sigue condicionando el bolsillo de familias, trabajadores y transportistas.