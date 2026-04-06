Ceuta afronta este lunes 6 de abril una jornada marcada por la abundante nubosidad, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Durante la madrugada y la mañana predominarán los cielos nubosos, mientras que a partir del mediodía la nubosidad irá en aumento hasta dejar un panorama completamente cubierto al final del día.

En cuanto a las temperaturas, los termómetros se moverán en valores muy similares a los registrados en la jornada anterior. La temperatura máxima alcanzará los 20 grados, mientras que la mínima se mantendrá en torno a los 15 grados. Además, se esperan vientos flojos de componente este.

El tiempo en Ceuta mañana, martes

De cara al martes, la previsión apunta a un día muy nuboso desde primeras horas hasta el mediodía. A partir de entonces, la inestabilidad irá a más y podrían registrarse lluvias durante la segunda mitad de la jornada.

Las temperaturas apenas variarán respecto al lunes. Las máximas seguirán en niveles similares, mientras que las mínimas rondarán los 14 grados. También continuarán los vientos flojos del este.

Previsión para el miércoles

El miércoles se presenta como una jornada más inestable en Ceuta. La AEMET prevé un escenario de cielos cubiertos con lluvia, por lo que aumentará la probabilidad de precipitaciones a lo largo del día.

En el apartado térmico, la temperatura máxima bajará ligeramente hasta los 18 grados, mientras que la mínima descenderá hasta los 11 grados. El viento soplará con brisas ligeras de dirección oeste.

El tiempo en municipios cercanos

En otras localidades próximas, la evolución meteorológica será dispar:

Estepona

Se esperan cielos poco nubosos durante la madrugada y la mañana, que darán paso a un ambiente más nuboso conforme avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 23 de máxima.

Benalmádena

La jornada comenzará con cielos despejados, aunque desde el mediodía aparecerán intervalos de nubes. Las temperaturas se situarán entre los 13 grados de mínima y los 22 grados de máxima.

Aviso sobre la previsión

Estos datos meteorológicos para Ceuta han sido elaborados a partir de información de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes complementarias. En todo caso, se trata de una previsión provisional, sujeta a posibles actualizaciones.