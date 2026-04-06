España vivirá este lunes 6 de abril una jornada marcada por la estabilidad atmosférica en la mayor parte del país, aunque el panorama comenzará a cambiar en las últimas horas. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un dominio de los cielos poco nubosos o despejados en amplias zonas del territorio durante buena parte del día.

Aun así, la situación tenderá a evolucionar conforme avance la jornada. La aproximación de frentes atlánticos y la llegada de una masa de aire inestable de origen subtropical provocarán un aumento progresivo de la nubosidad, sobre todo en el oeste peninsular.

Galicia y el oeste peninsular, pendientes de las lluvias

El cambio más relevante del día se notará en la mitad occidental de la Península. En estas áreas, la nubosidad irá ganando terreno y podrían aparecer precipitaciones en Galicia, con posibilidad de que también alcancen otros puntos del tercio occidental.

Además, no se descarta que esas lluvias puedan presentarse con cierta intensidad en territorio gallego e incluso venir acompañadas de tormentas de forma puntual.

Canarias, nieblas matinales y polvo en suspensión

En el archipiélago canario, el tiempo estará condicionado por la entrada de vientos del noroeste, que dejarán intervalos de nubes y alguna lluvia débil y aislada en determinados momentos.

Mientras, en la Península podrán aparecer nieblas a primeras horas en zonas del litoral mediterráneo del nordeste. También se contempla la presencia de calima o polvo en suspensión en áreas del suroeste peninsular, un fenómeno que podría enturbiar ligeramente el ambiente.

Temperaturas altas para la época en muchas zonas

En el apartado térmico, la jornada volverá a estar marcada por valores elevados para estas fechas. Las temperaturas máximas subirán con claridad en el norte de Galicia y en el Cantábrico, donde el ascenso podría ser especialmente destacado.

Por el contrario, en puntos del Levante y del suroeste se esperan descensos. En el resto del país, los cambios serán más suaves, con registros estables o ligeras subidas.

Las mínimas también tenderán al alza en buena parte del mapa. En conjunto, se mantendrá un ambiente cálido para comienzos de abril, con temperaturas superiores a los 25 grados en muchas zonas del norte y del interior, e incluso con valores que podrían rebasar los 30 grados en áreas del sur y en valles bajos.

Viento con fuerza en el Estrecho y zonas del norte

El viento soplará en general de forma floja a moderada, aunque habrá puntos donde ganará intensidad. En Canarias predominará la componente norte, mientras que en el resto del país lo harán los vientos del sur y del este.

La atención estará puesta en el Estrecho, las sierras de Cádiz, Galicia y parte del área cantábrica, donde podrán registrarse intervalos de viento fuerte y rachas muy intensas. En el sur destacará especialmente el levante.

Un lunes tranquilo, pero con señales de cambio

El tiempo en España deja este lunes una jornada mayoritariamente estable, con muchas regiones bajo cielos poco nubosos y temperaturas elevadas. Sin embargo, el avance de nubosidad por el oeste y el riesgo de lluvias en Galicia anticipan un cambio de tendencia que podría tener más protagonismo en las próximas horas.