Los astros se alinean de manera favorable para Escorpio durante la semana del 6 al 12 de abril de 2026. Esta será una etapa de profundas transformaciones interiores que se reflejarán en todas las áreas de tu vida. La influencia de Marte en tu casa de la comunicación te dará la energía necesaria para expresar tus ideas con pasión y convicción, mientras que Venus transita por tu sector de las relaciones, prometiendo encuentros significativos y renovación emocional.

Amor y relaciones

El panorama sentimental se presenta especialmente intenso para los Escorpio esta semana. Si tienes pareja, será el momento perfecto para profundizar en la conexión emocional y abordar temas que habían quedado pendientes. La comunicación será tu mejor aliada, especialmente entre el martes 7 y el jueves 9, cuando Venus forme un aspecto armónico con tu regente Plutón.

Los solteros vivirán una semana llena de magnetismo personal. Tu capacidad de atracción estará en su punto más alto, y es probable que alguien del pasado reaparezca en tu vida con intenciones serias. No descartes las oportunidades que surjan en el ámbito laboral o durante actividades relacionadas con el aprendizaje.

Para todos los Escorpio, el fin de semana traerá la oportunidad de sanar heridas emocionales del pasado. La Luna nueva del domingo 12 en tu casa del trabajo te ayudará a establecer nuevas bases para relaciones más auténticas y duraderas.

Trabajo y finanzas

En el ámbito profesional, esta semana marca un antes y un después en tu carrera. Los proyectos que has estado gestando en secreto durante los últimos meses comenzarán a tomar forma tangible. El miércoles 8 será particularmente productivo para presentar propuestas o negociar mejores condiciones laborales.

Tu intuición para los negocios estará especialmente aguda, y podrás detectar oportunidades que otros pasan por alto. Si trabajas por cuenta propia, considera la posibilidad de expandir tu negocio o explorar nuevos nichos de mercado. Los contactos internacionales o a larga distancia pueden traerte beneficios inesperados.

En cuanto a las finanzas, evita las inversiones impulsivas durante los primeros días de la semana. Sin embargo, a partir del viernes 10, se abrirá una ventana favorable para diversificar tus ingresos. Los Escorpio que trabajen en sectores relacionados con la investigación, la psicología o las finanzas verán resultados especialmente positivos.

Salud y bienestar

Tu vitalidad estará en ascenso durante esta semana, pero es importante que no descuides el descanso. La intensa actividad mental y emocional que experimentarás podría generar cierta tensión en el sistema nervioso. Incorpora técnicas de relajación y meditación en tu rutina diaria.

Presta especial atención a tu aparato digestivo, ya que las emociones intensas tienden a somatizarse en esta zona de tu cuerpo. Opta por una alimentación ligera y rica en vegetales. Los ejercicios acuáticos o las caminatas al aire libre te ayudarán a mantener el equilibrio energético necesario para aprovechar al máximo las oportunidades de la semana.

Días clave de la semana

Martes 7 de abril: Día ideal para conversaciones importantes en el ámbito sentimental. Tu capacidad de persuasión estará en su mejor momento.

Día ideal para conversaciones importantes en el ámbito sentimental. Tu capacidad de persuasión estará en su mejor momento. Miércoles 8 de abril: Jornada clave para avances profesionales. Las negociaciones y presentaciones tendrán resultados muy favorables.

Jornada clave para avances profesionales. Las negociaciones y presentaciones tendrán resultados muy favorables. Domingo 12 de abril: La Luna nueva te ayudará a cerrar ciclos del pasado y establecer nuevas metas tanto personales como profesionales.

Consejo semanal para Escorpio

Esta semana te invita a confiar en tu poder de transformación personal. Los cambios que se aproximan no son casuales, sino el resultado natural de tu crecimiento interior. Mantén una actitud receptiva ante las nuevas oportunidades y no temas mostrar tu vulnerabilidad en las relaciones importantes. Tu autenticidad será tu mayor fortaleza para construir los cimientos de un futuro más próspero y satisfactorio en todas las áreas de tu vida.