El precio de la luz arranca este lunes 6 de abril de 2026 con un coste medio de 13,33 céntimos por kWh, situándose en territorio amarillo según el semáforo energético. La jornada presenta una oportunidad excepcional para los consumidores, ya que la hora más económica del día rompe la barrera psicológica de los 10 céntimos, alcanzando un mínimo de 9,66 céntimos entre las 14:00 y las 15:00 horas.

Esta jornada ofrece un contraste notable entre las horas más económicas y las más costosas, con una diferencia de más de 10 céntimos por kWh entre el valle y el pico de precios, lo que multiplica las oportunidades de ahorro para quienes planifiquen su consumo doméstico.

Las horas clave para maximizar el ahorro

La franja más ventajosa para encender electrodomésticos de alto consumo se concentra en las horas centrales del día. La hora más barata se registra entre las 14:00 y las 15:00 horas, con un precio de 9,66 céntimos por kWh, convirtiéndose en el momento ideal para poner en marcha la lavadora, el lavavajillas o el horno.

Por el contrario, la hora más cara del día se sitúa entre las 21:00 y las 22:00 horas, alcanzando los 19,68 céntimos por kWh, lo que representa más del doble del coste de la hora más económica. Esta franja nocturna debe evitarse para cualquier consumo no esencial.

La franja más económica del día se extiende desde las primeras horas de la tarde, ofreciendo múltiples oportunidades de ahorro para planificar las tareas domésticas que más electricidad consumen.

Evolución del precio durante la jornada

La madrugada arranca con precios moderados, manteniéndose por encima de los 11 céntimos hasta las primeras horas de la mañana. A partir de las 6:00 horas, los precios inician un descenso progresivo que alcanza su punto más bajo en las horas centrales del día.

Durante la mañana, los precios experimentan cierta volatilidad, con repuntes significativos entre las 10:00 y las 14:00 horas, donde se superan los 16 céntimos por kWh. Sin embargo, la tarde ofrece el período más favorable, con varios tramos por debajo de los 10 céntimos.

La noche marca el regreso a los precios elevados, especialmente en la franja de máxima demanda entre las 19:00 y las 22:00 horas, antes de estabilizarse nuevamente en valores más moderados hacia el final del día.

Precio de la luz por horas