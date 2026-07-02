ZARAGOZA — El incendio forestal declarado la tarde de este miércoles en el término municipal de La Fueva (Huesca) continúa activo y mantiene evacuado el núcleo de población de Morillo de Monclús. Alrededor de 40 vecinos permanecen fuera de sus hogares mientras los servicios de emergencia intentan perimetrar un fuego que ya ha afectado a unas 46 hectáreas.

Durante la pasada noche, un intenso operativo ha trabajado sobre el terreno para frenar el avance de las llamas. Entre los efectivos desplegados destacan:

Operativo Infoar (Gobierno de Aragón): Dos autobombas y tres brigadas terrestres.

Dos autobombas y tres brigadas terrestres. Unidad Militar de Emergencias (UME): Una sección compuesta por 40 efectivos y seis autobombas.

Una sección compuesta por 40 efectivos y seis autobombas. Apoyo interregional: Una unidad GRAF de los Bomberos de Cataluña y efectivos del Servicio de Extinción de Incendios de la Diputación de Huesca.

Un rayo latente, la hipótesis principal del origen

Las primeras investigaciones realizadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) descartan la acción humana como causa del siniestro.

Según informó la subdelegada del Gobierno en Huesca, Noelia Herrero, la principal hipótesis con la que se trabaja es que el fuego fuera provocado por la caída de un rayo que quedó latente en la zona y se reactivó posteriormente debido a las condiciones meteorológicas. No obstante, los equipos de investigación deberán acceder al punto exacto del inicio para confirmarlo de forma definitiva una vez sea seguro.

Coordinación institucional ante la simultaneidad de fuegos

El seguimiento de la emergencia se está centralizando a través del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi). El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, participa en la reunión de coordinación de este jueves para evaluar la evolución de la situación.