Tensión máxima en el Sistema Nacional de Salud. Este miércoles 14 de enero, miles de médicos han iniciado la primera de las dos jornadas de huelga consecutivas convocadas en la mayoría de las comunidades autónomas de España. El epicentro de la protesta se sitúa en Madrid, donde los facultativos se manifiestan contra la reforma del Estatuto Marco liderada por la ministra de Sanidad, Mónica García.

El foco del conflicto: ¿Por qué van a la huelga?

El colectivo médico rechaza frontalmente el nuevo texto normativo impulsado por el Ministerio, argumentando que:

• Condiciones laborales: Consideran que el nuevo Estatuto precariza su situación y no resuelve el problema de la temporalidad.

• Futuro del sistema: Advierten que la reforma compromete la calidad asistencial y el modelo de carrera profesional.

• Falta de negociación: Los sindicatos denuncian que Sanidad no ha escuchado las reivindicaciones reales del sector tras semanas de malestar.

Sanidad «deriva» el problema a las CCAA

La indignación de los sanitarios se ha visto acrecentada tras el último movimiento del Ministerio de Sanidad. Ayer, Mónica García envió una carta a las comunidades autónomas trasladándoles la responsabilidad de dar respuesta a las demandas del sector.

• Reacción de los médicos: Los convocantes tachan este gesto de «intento de eludir responsabilidades» y exigen que sea el Ministerio quien lidere una negociación real.

Impacto en la asistencia sanitaria

La huelga, que se extenderá también durante el jueves 15 de enero, está provocando los siguientes efectos:

1. Cancelación de citas: Miles de consultas de atención primaria y especialistas están siendo reprogramadas.

2. Cirugías aplazadas: Solo se mantienen las intervenciones de carácter urgente y oncológico.

3. Servicios mínimos: Se garantiza la atención en Urgencias, UCI y centros de diálisis, aunque con retrasos significativos en el resto de áreas.