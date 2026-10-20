Ceuta cerró septiembre de 2026 con 7.913 personas en paro registrado, 328 menos que en agosto de 2026 (−4,0 %), según los datos por municipios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

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En un año, el paro ha bajado en 1.406 personas (−15,1 %): en septiembre de 2025 había 9.319 parados.

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Por sectores

Servicios: 5.998 (75,8 % del total)

Sin empleo anterior: 1.305 (16,5 % del total)

Construcción: 308 (3,9 % del total)

Industria: 265 (3,3 % del total)

Agricultura: 37 (0,5 % del total)

Por sexo y edad

Mujeres: 5.137 (64,9 %)

Hombres: 2.776 (35,1 %)

Menores de 25 años: 805

De 45 años o más: 4.007

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), paro registrado por municipios, septiembre de 2026.

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