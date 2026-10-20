La madrugada del domingo 25 de octubre de 2026 España vuelve al horario de invierno. A las 3:00 de la mañana los relojes se atrasan a las 2:00, por lo que ese día tendremos una hora más de sueño. En Canarias el cambio se aplica a las 2:00, que pasarán a ser la 1:00.

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En Ceuta, que comparte huso horario con la Península (CET/CEST), el cambio se produce exactamente a la misma hora. Puedes consultar cómo queda la previsión del tiempo en Ceuta para el fin de semana del cambio. Amanecerá más temprano —sobre las 7:45 en lugar de las 8:45— y anochecerá antes, con la puesta de sol en torno a las 18:30.

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¿Por qué se cambia la hora?

La medida lleva aplicándose en España desde 1974, cuando la crisis del petróleo impulsó el ahorro energético. Desde entonces, cada último domingo de marzo se adelanta el reloj (horario de verano) y cada último domingo de octubre se atrasa (horario de invierno).

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En 2018, el Parlamento Europeo votó a favor de eliminar el cambio de hora, pero la propuesta lleva paralizada desde entonces. La Comisión Europea publicó en marzo de 2026 un nuevo calendario que mantiene los cambios al menos hasta 2031, por lo que este no es el último cambio de hora.

¿Cómo afecta a Ceuta?

Ceuta recibe el cambio de hora igual que la Península, pero su posición geográfica —en la costa africana, más al sur y al oeste que la mayor parte de España— hace que los días de invierno sean algo más luminosos que en el norte peninsular.

Aun así, el atardecer se adelanta una hora de golpe, lo que reduce las horas de luz por la tarde. Esto puede afectar a:

Horarios comerciales y de paseo: menos actividad en la calle a partir de las 19:00.

menos actividad en la calle a partir de las 19:00. Tráfico fronterizo: las colas en el Tarajal coincidirán más con las horas de oscuridad.

las colas en el Tarajal coincidirán más con las horas de oscuridad. Estado de ánimo: la reducción brusca de luz vespertina puede causar cansancio y cambios en el sueño los primeros días.

Consejos para adaptarse al cambio de hora

Ajusta el horario gradualmente: adelanta la hora de acostarte 15-20 minutos los días previos. Aprovecha la luz natural: sal a caminar por la mañana; en Ceuta, el paseo marítimo o la Almina son ideales para captar la primera luz. Mantén rutinas fijas: come y cena a la misma hora solar que antes del cambio. Revisa los relojes manuales: los móviles y ordenadores se actualizan solos, pero el reloj del coche, el horno o el despertador analógico necesitan ajuste. Cuidado al volante: la fatiga y la oscuridad temprana aumentan el riesgo de accidentes los primeros días.

Resumen rápido

Dato Detalle Fecha Domingo 25 de octubre de 2026 Hora del cambio 3:00 → 2:00 (Península, Baleares y Ceuta) Hora en Canarias 2:00 → 1:00 Efecto Se duerme una hora más ¿Es el último cambio? No — hay calendario hasta 2031

Además, si el fin de semana del cambio de hora buscas planes, consulta nuestra cartelera de cine en Ceuta. Y recuerda que una semana después llega el 1 de noviembre en Ceuta, con visitas al cementerio de Santa Catalina y misas.